Доля бывших в употреблении «американцев» уменьшилась втрое.

Автомобили из Америки по итогам первой половины 2022 года заняли четвертое место в рейтинге самых популярных стран для покупки подержанных машин. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта, определили топ-15 самых популярных моделей «американцев» и их стоимость за границей.

В течение января-июня из стран Америки украинцы привезли 29,1 тыс. подержанных легковушек. Это — 9,8% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из-за рубежа. Большинство (95,9%) машин привезли из США, 4% приобрели в Канаде. Несколько штук прибыло из Мексики. Большинство американцев украинцы покупали на страховых аукционах после ДТП.

Кстати, из каких стран везут авто в Украину?

Число и доля машин из Америки существенно сократилось с началом полномасштабной войны. После временной блокировки работы морских портов доставка усложнилась и подорожала. Это сделало покупку подержанного автомобиля из Америки менее выгодным. Большинство машин, импортировавшихся в течение марта-июня, были приобретены еще до начала вторжения.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей из стран Америки, январь-июнь 2022 года

Легковушки из Америки украинцы выбирали из-за их более низкой цены по сравнению с европейскими аналогами. Также – часто лучшая комплектация и меньший пробег. Выгоднее всего было привозить машины в возрасте до 5-7 лет с небольшим пробегом с незначительными повреждениями. Существенным преимуществом была возможность проверить историю автомобиля онлайн.

Из недостатков «американцев» можно выделить риски покупки «вслепую» без возможности физического осмотра. А еще долгое время доставки, слишком значительные повреждения и не всегда качественный ремонт. Не стоит забывать и об отличии некоторых стандартов, в том числе светотехники (так называемые красные поворотники).

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Цена на машины из Америки

Аналитика базируется на статистике Государственной таможенной службы, где указана таможенная стоимость, указанная в декларациях при оформлении этих машин. Она состоит из финальной стоимости автомобиля на аукционе и всех других платежей и сборов, которые необходимо осуществить до момента пересечения границы. В том числе – оплата доставки и страхования.

Ценовая структура подержанных автомобилей из Америки значительно отличается от европейских машин. Так, в первой половине 2022 года большинство подержанных автомобилей из Америки (72,9%) стоили от $2 до $7 тысяч. Больше всего из стран Америки привозили авто стоимостью от $3 до $4 тысяч. Таковых было 16,9% от общего количества (4,9 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Америки в первом полугодии-2022 составила $6 673. Это вдвое больше, чем средняя цена машины из стран Евросоюза.

Ценовая структура подержанных легковушек, экспортируемых из Америки в Украину в течение января-июня 2022 года

Такая ситуация выглядит логичной: везти дешевые машины из-за дорогостоящей доставки просто невыгодно. Поэтому у топ-15 самых популярных моделей средняя стоимость только одной машины меньше $3 тысячи. Финальная цена большинства «американцев» в Украине выходит за пределы «масс маркета», то есть превышает 8 тысяч долларов.

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Какие модели машин привозили из Америки

Подержанные автомобили, прибывшие из стран Америки, не обязательно сделаны там. Часть моделей изготовлена ​​в странах Евросоюза, еще часть – в Японии и Южной Корее. Однако большинство моделей, даже с одинаковыми названиями на рынках Америки и Европы, по прибытии в Украину не конкурируют между собой. Часто это довольно разные автомобили – с отличными техническими характеристиками, комплектацией и состоянием. Вообще сегмент «американцев» — это отдельная, довольно автономная часть рынка подержанных авто в Украине.

Самым популярным автомобилем из Америки в первой половине 2022 года оказался кроссовер Nissan Rogue (1,4 тыс. шт., средняя цена – $5 584). Второе место занял Volkswagen Jetta. Таких украинцы приобрели 1 тыс., средней стоимостью $3515. И лишь на третьем месте разместился американский бренд — Ford Fusion (936 шт., $3904). В общей сложности «чистокровных американцев» в перечне оказалось только 6 из 15.

15 самых популярных моделей б/у легковых автомобилей, которые экспортировали из Америки в Украину в течение января-июня 2022 года