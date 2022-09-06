Частка вживаних «американців» зменшилася втричі.

Автомобілі з Америки за підсумками першої половини 2022 року посіли четверте місце в рейтингу найпопулярніших країн для купівлі вживаних машин. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту, визначили топ-15 найпопулярніших моделей «американців» та їх вартість за кордоном.

Протягом січня-червня з країн Америки українці привезли 29,1 тис. вживаних легковиків. Це — 9,8% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з-за кордону. Більшість (95,9%) машин привезли з США, 4% придбали у Канаді. Кілька штук прибуло з Мексики. Більшість «американців» українці купували на страхових аукціонах після ДТП.

До речі з яких країн везуть авто в Україну?

Кількість та частка машин з Америки суттєво скоротилася з початком повномасштабної війни. Після тимчасового блокування роботи морських портів доставлення ускладнилось та подорожчало. Це зробило купівлю вживаної автівки з Америки менш вигідною. Більшість машин, які імпортували протягом березня-червня, була придбана ще до початку вторгнення.



Динаміка імпорту вживаних легкових авто з країн Америки, січень-червень 2022 року

Легковики з Америки українці обирали через їх нижчу ціну у порівнянні з європейськими аналогами. Також — часто кращі комплектації та менший пробіг. Найвигідніше було привозити машини віком до 5-7 років з невеликим пробігом з незначними пошкодженнями. Суттєвою перевагою була можливість перевірити історію автомобіля онлайн.

З недоліків «американців» можна виділити ризики купівлі «всліпу» — без можливості фізичного огляду. А ще — довгий час доставлення, надто значні пошкодження та не завжди якісний ремонт. Не варто забувати й про відмінність деяких стандартів, у тому числі світлотехніки (так звані “червоні поворотники”).

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Ціна на машини з Америки

Аналітика базується на статистиці Державної митної служби, де вказана митна вартість, зазначена в деклараціях під час оформлення цих машин. Вона складається із фінальної вартості автомобіля на аукціоні, та усіх інших платежів та зборів, котрі потрібно здійснити до моменту перетину кордону. У тому числі — оплата доставлення та страхування.

Цінова структура вживаних авто з Америки суттєво відрізняється від європейських машин. Так, в першій половині 2022 року, більшість вживаних автомобілів з Америки (72,9%) коштували від $2 до $7 тисяч. Найбільше з країн Америки привозили авто вартістю від $3 до $4 тисяч. Таких було 16,9% від загальної кількості (4,9 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Америки у першому півріччі-2022 склала $6 673. Це — удвічі більше, ніж середня ціна машини з країн Євросоюзу.



Цінова структура вживаних легковиків, експортованих з Америки до України протягом січня-червня 2022 року

Така ситуація виглядає логічною: везти дешеві машини, через дорогу доставку просто невигідно. Тому в топ-15 найпопулярніших моделей середня вартість лише однієї машини менша як $3 тисячі. Фінальна ціна більшості «американців» в Україні виходить за межі «мас маркету», тобто перевищує 8 тисяч доларів.

Також цікаво вживані авто у США суттєво подорожчали та не збираються втрачати у ціні

Які моделі машин привозили з Америки

Вживані автомобілі, які прибули з країн Америки, не обов’язково виготовлені там. Частина моделей виготовлена в країнах Євросоюзу, ще частина — в Японії та Південній Кореї. Проте більшість моделей, навіть з однаковими назвами на ринках Америки та Європи, після прибуття в Україну не конкурують між собою. Часто це досить різні автомобілі — з відмінними технічними характеристиками, комплектацією та станом. Взагалі, сегмент «американців» — це окрема, досить автономна частина ринку вживаних авто в Україні.

Найпопулярнішим автомобілем з Америки у першій половині 2022 року виявився кросовер Nissan Rogue (1,4 тис. шт., середня ціна $5 584). Друге місце зайняв Volkswagen Jetta. Таких українці придбали 1 тис., середньою вартістю $3 515. І лише на третьому місці розмістився американський бренд — Ford Fusion (936 шт., $3 904). Загалом «чистокровних американців» в переліку виявилося лише 6 із 15.



15 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Америки до України протягом січня-червня 2022 року