Якщо раніше багато легкових авто ввозили зі США та Кореї, то зараз звідти везуть дуже мало.

Протягом першого півріччя 2022 року імпорт автомобілів з-за кордону пережив багато подій: початок повномасштабної війни, тимчасову зупинку роботи морських портів, запровадження та згодом скасування нульового розмитнення. Усі ці події впливали на вибір країн, з яких українці привозили машини.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту транспортних засобів в Україні та визначили, з яких країн українці найбільше привозили легковики з пробігом і як змінилася динаміка з початку року.

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Загалом із січня по червень Україні привезли з-за кордону 284,8 тисячі легковиків з пробігом. Це на 8,5% більше, ніж за аналогічний період рекордного 2021 року, протягом якого українці оформили найбільше вживаних авто. Враховуючи усі події, які трапилися в Україні з початку року, це — унікальний показник. Основною причиною такої активізації ввезення машин з-за кордону було так зване нульове розмитнення, тобто повне звільнення від усіх митних платежів.

Проте великі зміни відбулися не лише в кількості, а й в переліку країн, з яких українці найбільше привозили легковики з пробігом. Якщо протягом першої половини 2021 року частка автомобілів із країн Європи складала 56,6%, а «американців» — 36,1%, то зараз ситуація суттєво змінилася: авто з Європи зайняли абсолютну більшість.



Динаміка імпорту вживаних легкових авто за регіонами експорту, січень-червень 2022 року

Серед усіх ввезених з січня по червень 2022 року вживаних легковиків, 84,6% експортували з країн ЄС (241,6 тис. шт.). Ще понад 2% привезли з європейських країн, які не входять до Європейського Союзу — Швейцарії, Норвегії та Великобританії. Таким чином кількість «європейців» досягла максимуму за новітню історію українського авторинку, котра почалася наприкінці 2018 року.

Натомість частка «американців» скоротилася із 36,1% у першому півріччі-2021 до 10,2% (29,1 тис. шт.) за підсумками першої половини 2022 року. Тобто частка автомобілів з країн Америки скоротилася утричі. При цьому більшість із них (17,5 тис. шт.) привезли протягом січня та лютого.

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Де купують вживані авто в Європі

Головними постачальниками легковиків з пробігом у Європейському союзу для українців протягом першого півріччя 2022 року стали Польща (36,9% від загальної кількості авто з ЄС, 89,2 тис. шт.), Німеччина (27,2%, 65,8 тис. шт.) та Литва (13,5%, 32,6 тис. шт.). При цьому Польща та Литва часто виконують функцію транспортних хабів, коли автомобілі, придбані в інших країнах, перепродують українцям, або ж й просто для оформлення пакета експортної документації. Тому реальна частка вживаних легковиків, безпосередньо придбаних у Польщі та Литві, може бути дещо меншою.



10 найпопулярніших країн Євросоюзу, з яких українці привозили вживані легковики протягом січня-червня 2022 року

“Американців” везуть не лише зі США

Хоч більшість «американців» — це легковики зі страхових аукціонів, проте везуть машини не лише з США. У першому півріччі-2022 привезли 1,2 тисячі машин з Канади. Це — у 28 разів менше, ніж оформили авто з США, проте, наприклад, удвічі більше, ніж імпортували вживаних легковиків з Іспанії та Португалії разом взятих.

При цьому автобілі з Америки, оформлені протягом березня-червня (таких 10,5 тис. шт.) — це у більшості «допливаючі» автомобілі, придбані в США ще до початку повномасштабної війни. Через тимчасове блокування українських морських портів виникли проблеми із їх доставленням. Порівнюючи статистику перетинів кордону «американських» авто, можна помітити, що протягом січня-лютого основну масу таких машин ввозили в Україну через порти Одеси (85,8% від загальної кількості). У травні-червні більшість «американців» вже ввезли через контрольно-пропускні пункти з Польщею (74,7%) та Румунії (9,6%).

До речі на яких пунктах пропуску пропускають вантажівки

Таке перенаправлення автівок в європейські порти коштувало власникам додаткових нервів, часу та грошей. Оскільки сьогодні купівля автомобіля з Америки стала менш вигідною — подорожчала та займає більше часу — очікувати швидкого відновлення їх частки до попереднього рівня не варто, прогнозують експерти Інституту досліджень авторинку.

Звідки ще привозять вживані авто українці

До популярних країн, які не входять до Європейського Союзу, звідки українці протягом першої половини 2022 року привозили вживані легковики, увійшла Швейцарія. Звідти експортували 4,4 тисячі автівок з пробігом.

Ще 3,4 тисячі машин привезли з Південної Кореї. Улюбленими для купівлі з цієї країни були автомобілі із виключно газовою системою живлення LPI. До початку війни таких машин привозили щомісяця в середньому 1,2-1,3 тисячі. Через ускладнення доставлення цей сегмент суттєво зменшився. У травні та червні українці оформили сумарно лише близько 500 автомобілів.

Схожа історія з машинами із Грузії. Раніше з цієї країни привозили автомобілі, відремонтовані на місцевому ринку автомобілі з Америки та Південної Кореї. Грузію обирали через швидшу та простішу доставку, ніж під час купівлі напряму, а також через можливість фізично оглянути авто. Оскільки доставляти автомобілі звідти сушею через Туреччину часто економічно невигідно, не варто очікувати активізації імпорту машин з Грузії до відновлення роботи українських морських портів.

Також увагу варто звернути на Норвегію (1,1 тис. шт.) - з цієї країни українці везуть багато вживаних електромобілів.



5 найпопулярніших країн, що не входять до Євросоюзу, з яких українці привозили вживані легковики протягом січня-червня 2022 року