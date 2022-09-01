Під час дії нульового розмитнення українці частіше всього привозили легкові авто з Польщі.

З січня по червень українці привезли 89,2 тис. вживаних легковиків з Польщі. Це — 36,9% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно машини звідти везли з квітня, з моменту ухвалення так званого нульового розмитнення. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику імпорту, визначили топ-15 найпопулярніших моделей та їх вартість за кордоном.

При цьому частка автомобілів з Польщі зросла не суттєво: з 35% у січні до 37,5% в червні. Проте кількісно машин з Польщі везли майже у шість разів більше: 5,7 тисячі в січні проти 34,2 тисячі у червні. Втім, це зростання було пропорційним — відповідно до загальних рекордних показників імпорту завдяки можливості оформлення без митних платежів.

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Машини з Польщі привозять через вигідне географічне положення: доставка машин до України простіша та дешевша. Також там достатньо великий вибір вживаних легковиків доступної цінової категорії, а кількість оголошень продажу окремих моделей — особливо дизельних — деколи навіть більша, ніж у Німеччині.

Ще однією перевагою купівлі автомобіля в Польщі є простота комунікації — навіть не знаючи мови, порозумітися та домовитися про купівлю буде точно легше, ніж в інших країнах. Процедура оформлення купівлі не займає багато часу та не потребує складних бюрократичних процедур.

Динаміка імпорту вживаних легкових авто з Польщі, січень-червень 2022 року

Проте варто зважати, що Польща — транзитна країна на шляху із Західної Європи до України. Тому її часто використовують як транспортний хаб, де перепродують автомобілі, привезені з інших європейських країн, або ж узагалі лише для виготовлення експортної документації. Тому кількість автомобілів, які були зареєстровані в Польщі, менша, ніж загальна кількість експортованих з цієї країни машин.

Скільки коштують машини з Польщі

Абсолютна більшість вживаних автомобілів з Польщі (91,5%) коштували менше як 5 тисяч доларів. Найбільше ж мали попит легковики ціною від $1 до $2 тисяч — таких було 36,7% або ж 32,7 тисячі кількісно. Середня ціна автомобіля з Польщі у першому півріччі-2022 склала $ 2 565.



Цінова структура вживаних легковиків, експортованих з Польщі до України протягом січня-червня 2022 року

Враховуючи, що розмитнення було нульовим, тобто митні платежі були відсутніми та ціна в договорі купівлі-продажу ні на що не впливала, можна припустити, що кількість занижень вартості авто була мінімальною. Отже, ми бачимо реальну потребу на ринку, а не викривлену митну статистику.

Які моделі авто привозили з Польщі

Першість у топі автомобілів з Польщі отримав абсолютний лідер продажів на українському авторинку, Volkswagen Passat — їх експортували 6,4 тисячі. Середня вартість такої моделі в Польщі склала $ 2 059. Друге місце зайняв ще один Volkswagen — Golf, середньою вартістю $ 1 585. Таких з Польщі привезли 4,9 тисячі. Трійку замикає Skoda Octavia: 3,9 тис. шт., середня вартість — $ 2 111.

Загалом рейтинг вживаних автомобілів з Польщі не містить жодних несподіванок, повністю відповідає сьогоднішній картині ринку та відповідає сучасним тенденціям імпорту.

15 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Польщі до України протягом січня-червня 2022 року