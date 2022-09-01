Во время действия нулевого растаможки украинцы чаще всего привозили легковые авто из Польши.

С января по июнь украинцы привезли 89,2 тыс. подержанных легковушек из Польши. Это – 36,9% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза. Особенно активно машины оттуда увозили с апреля, с момента принятия так называемого нулевого растаможивания. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта, определили топ-15 популярнейших моделей и их стоимость за рубежом.

При этом доля автомобилей из Польши выросла незначительно: с 35% в январе до 37,5% в июне. Однако количественно машин из Польши везли почти в шесть раз больше: 5,7 тысячи в январе против 34,2 тысячи в июне. Впрочем, этот рост был пропорционален – согласно общим рекордным показателям импорта благодаря возможности оформления без таможенных платежей.

Также интересно какие новые авто покупали украинцы в первом полугодии 2022 года.

Машины из Польши привозят из-за выгодного географического положения: доставка машин в Украину проще и дешевле. Также там достаточно большой выбор подержанных легковушек доступной ценовой категории, а количество объявлений продаж отдельных моделей – особенно дизельных – порой даже больше, чем в Германии.

Еще одним преимуществом покупки автомобиля в Польше является простота коммуникации – даже не зная языка, найти общий язык и договориться о покупке будет точно легче, чем в других странах. Процедура оформления покупки не занимает много времени и не требует сложных бюрократических процедур.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей из Польши, январь-июнь 2022 года.

Однако следует учитывать, что Польша – транзитная страна на пути из Западной Европы в Украину. Поэтому ее часто используют как транспортный хаб, где перепродают автомобили, привезенные из других европейских стран, или вообще только для изготовления экспортной документации. Поэтому количество автомобилей, зарегистрированных в Польше, меньше, чем общее количество экспортируемых из этой страны машин.

Сколько стоят машины из Польши

Абсолютное большинство подержанных автомобилей из Польши (91,5%) стоило менее 5 тысяч долларов. Больше всего имели спрос легковушки ценой от $1 до $2 тысяч — таких было 36,7% или же 32,7 тысячи количественно. Средняя цена автомобиля из Польши в первом полугодии-2022 составила $2565.

Ценовая структура подержанных легковушек, экспортируемых из Польши в Украину в течение января-июня 2022 года

Учитывая, что растаможка была нулевая, то есть таможенные платежи отсутствовали и цена в договоре купли-продажи ни на что не влияла, можно предположить, что количество занижений стоимости авто было минимальным. Итак, мы видим реальную потребность на рынке, а не искаженную таможенную статистику.

Какие модели авто привозили из Польши

Первенство в топе автомобилей из Польши получил абсолютный лидер продаж на украинском авторынке, Volkswagen Passat – их экспортировали 6,4 тысячи. Средняя стоимость такой модели в Польше составила $2059. Второе место занял еще один Volkswagen – Golf, средней стоимостью $1585. Таких из Польши привезли 4,9 тысячи. Тройку замыкает Skoda Octavia: 3,9 тыс. шт., средняя стоимость – $2 111.

В целом, рейтинг подержанных автомобилей из Польши не содержит никаких неожиданностей, полностью соответствует сегодняшней картине рынка и соответствует современным тенденциям импорта.

15 самых популярных моделей подержанных легковушек, которые экспортировали из Польши в Украину в течение января-июня 2022 года