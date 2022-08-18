С января по июль 2022 года украинцы зарегистрировали 18,5 тысячи новых легковушек. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые популярные бренды среди новых легковушек

Лидером первого полугодия стал Renault. Интересно, что доля автомобилей этого бренда среди общего количества регистраций уменьшилась с 14,3% до 14,2%, если сравнивать с результатом аналогичного периода прошлого 2021 года, утверждают в Институте исследований авторынка. Однако даже такой показатель позволил подвинуть прошлогоднего лидера Toyota и возглавить рейтинг. Доля последней уменьшилась с 14,8% до 13,9%.

Доли брендов среди импортных легковушек, январь-июль 2022 года

Третье место в топ-20 занял Volkswagen. Его доля выросла с 5,1% до 6,8%. Зато KIA, который был на третьем месте еще в прошлом году, существенно сдал: с 7,2% до 1%. Причина – изменение генерации модели-лидера kia Sportage. Прошлое поколение продали еще в 2021 году, а новое подошло только недавно. В течение первой половины 2022 года украинцы зарегистрировали только 171 KIA.

Четвертое место занял Hyundai, который увеличил свою долю на рынке с 5% до 6,7% и поднялся на одну строчку в рейтинге. Доля китайского Chery выросла с 4,1% до 5,3% и позволила подняться с одиннадцатого на пятое место.

Из топ-10 выбыли Peugeot, Mercedes-Benz и BMW. Их место заняли соответственно Audi, Mazda и Skoda.

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Самые популярные модели новых легковушек

Рейтинг 20 самых популярных новых легковых авто первой половины 2022 года кардинально отличается от аналогичного перечня 2021 года. Остались в нем 12 моделей, однако со значительным изменением позиций в топе.

Лидером оказался Renault Duster (1 130 зарегистрированных авто). Интересно, что большинство от этого количества — 68,5%, 774 штуки — приобрели юридические лица. В частности, крупную партию "Дастеров" купили для полиции.

На втором месте разместился прошлогодний лидер – Toyota RAV-4 (756 шт.). Этот автомобиль покупают преимущественно физические лица. Третье место занял бюджетный Renault Logan (417 шт.), более чем половину из них (218 шт.) приобрели юридические лица. Четвертую строчку занял Mitsubishi Outlander (415 шт.), а пятую – "новоприбывший" в топ-20 Volkswagen T-Roc (376 шт.). На шестом месте оказался Nissan X-Trail (328 шт.).

Наиболее стабильными оказались позиции Volkswagen Touareg (317 шт.) и Hyundai Tucson (311 шт.) – как и в прошлом году, седьмая и восьмая соответственно. Большинство дальнейшей части рейтинга составляют "новинки": Toyota Yaris Cross (310 шт, 9 место), Chery Tiggo 2 (290 шт., 10 место), Toyota Highlander (281 шт., 11 место), Haval H6 (247 шт., 14 место), Chery Tiggo 4 (244 шт., 15 место), Chevrolet Cobalt (217 шт., 18 место) и Nissan Juke (206 шт., 19 место). Всех этих моделей в аналогичном топе 2021 года не было.

Примечательно, что в перечне появилось сразу три модели китайских автопроизводителей. Зато исчезли KIA Sportage, которая в прошлом году занимала вторую строчку, а также Nissan Qashqai (тоже связано со сменой поколений), Toyota Camry, Suzuki Vitara, Peugeot 301, Suzuki SX-4, Renault Dokker и Toyota Corolla.