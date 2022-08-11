Впервые за многие годы самым популярным автомобилем на внутреннем рынке Украины стал не Lanos.

В первом полугодии 2022 года украинцы приобрели 285,5 тысячи подержанных легковушек на внутреннем рынке. Речь идет об автомобилях, ранее уже зарегистрированных в нашей стране, без учета только что привезенных из-за границы.

На этом рынке произошли важные изменения – многолетний лидер среди моделей утратил первенство, а один из брендов стремительно теряет популярность, отметили в Институте исследований авторынка.

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Самые популярные модели авто

В первой половине 2022 года впервые за многие годы самым популярным автомобилем во внутренних перепродажах стал не Daewoo/ЗАЗ Lanos, а Volkswagen Passat. Lanos переместился во вторую позицию. Теперь VW Passat возглавляет рейтинг как свежепригнанных авто, так и внутренних перепродаж.

Третье, четвертое и пятое место заняли "старожилы" рейтингов – Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Renault Megane. Еще одно приятное изменение – в рейтинге становится все меньше разного рода ВАЗов. Из "лад" в топ-20 осталась только "девятка" (вместе с ее модификацией 21099), разместившаяся на шестой позиции.

Топ-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке, январь-июнь 2022 года

С седьмого по десятое место занимают популярные среди украинцев Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra и Chevrolet Aveo. Более интересные изменения произошли во второй десятке топ-20. По сравнению с рейтингом 2021 года, вместо трех ВАЗов – 2107, 2110 и 2106, в список попали популярные модели "свежепригнанных" машин: BMW 3 Series, Audi A6 и Renault Scenic.

По сути, и "пассат", и "рено" оказались в рейтинге внутренних перепродаж из-за того, что они сразу после пересечения границы получали украинскую регистрацию. Ведь действовало "нулевое растаможивание", и те, кто пригонял авто в это время, сразу получали номера. А потом уже перепродавали их на внутреннем рынке.

Также из рейтинга "пропал" Hyundai Sonata – это уже следствие проблем в сегменте авто из Кореи и США. Эта модель была популярна среди украинцев, однако из-за остановки работы украинских морских портов количество ввезенных "американцев" и "корейцев" на рынке существенно уменьшилось. "Сонату" вместе с Mitsubishi Lancer, также выбывшим из топ-20, заменили "европейцы": Renault Scenic и Opel Zafira.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Первым среди брендов авто, покупавших на внутреннем рынке в январе-июне 2022 года, снова оказался Volkswagen. Легковиков этой марки украинцы приобрели 35,7 тысячи, что составляет 12,6% от общего количества. На втором месте оказалась продукция российско-советского ВАЗа (7,8%, 22,2 тыс. шт.). Однако доля этого бренда, если сравнивать с прошлым 2021 годом, сократилась (было 10,1%). Эти автомобили постепенно замещаются подержанными легковушками мировых брендов. К примеру, доля того же Volkswagen в прошлом году была меньше, на уровне 10,8%.

Третье место занял Renault (6%, 17,1 тыс. шт.), а четвертое – Skoda (5,6%). Первую пятерку замыкает Ford с долей 4,9% (13,9 тыс. шт.). В ТОП-10 попали также автомобили марок Toyota (4,8%), Opel (4,7%), Mercedes-Benz (4,6%), BMW (4,2%) и Hyundai (4,2%).

Доли брендов среди внутренних перепродаж подержанных авто, январь-июнь 2022 года.