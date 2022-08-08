Украинцы во время войны стали больше интересоваться автотранспортом. Это неудивительно, ведь автомобиль – самый надежный способ эвакуации из опасных районов.

Узнать о динамике спроса на подержанные автомобили нам помогли в OLX Авто, одном из лидеров среди сайтов, где размещены объявления по продаже автомобилей.

Согласно данным OLX Авто, к началу полномасштабного вторжения, с 1 января по 24 февраля 2022 года, украинцев интересовали автомобили с пробегом около 1,8 млн раз. Больше отзывов на объявления получали продавцы из пяти областей: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской.

В марте многие украинцы выехали из восточных областей и столицы на запад страны или за границу. И спрос на автомобили сместился: пятое место среди регионов заняла Ивано-Франковская область, ведь на запад страны мигрировали как временно перемещенные лица, так и сами бизнесы.

Начиная с апреля, украинцы получили возможность ввозить автомобили без уплаты таможенных платежей, однако география спроса на них не изменилась. В то же время собственным транспортом по всей Украине за три месяца стали интересоваться 2,3 млн раз, то есть спрос существенно упал.

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Какие авто предлагали?

На протяжении действия "нулевого растаможивания" в регионах с наибольшим спросом чаще других типов кузова выставляли на продажу седаны. В апреле-июне таких объявлений было много в Киевской и Днепропетровской областях. Интересно, что по сравнению с мирным периодом, предложение седанов увеличилось на 81,5% в Ивано-Франковской и Львовской областях. В этих регионах вдвое больше стали предлагать хэтчбеки, универсалы и внедорожники.

Что касается самых популярных марок в этих областях, то согласно аналитике OLX Авто, на Днепропетровщине наиболее активно предлагали Daewoo (2 575 объявлений), фаворитом продаж среди одесситов стала Toyota (1 887 объявлений), а вот Volkswagen был лидером по количеству предложений сразу в трех областях – Киевской (5 875 объявлений), Львовской (4 837 объявлений) и Ивано-Франковской (2 414 объявлений).

В то же время, много предложений в регионе не всегда означает, что и цены будут наиболее доступными. Например, лидер рынка Daewoo Lanos в 2007 году дешево предлагали на Львовщине или Одесщине. Среди трех областей, где продавали много Volkswagen Passat 2012 года, в Ивано-Франковской области цена была доступнее. Toyota Camry 2008 года с пробегом тоже была дешевле на Западе Украины.

Средняя стоимость авто с пробегом, грн:

Модель / год выпуска Днепропетр. Ивано-Франковская Киевская Львовская Одесская Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794 Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467 Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331

*по данным OLX Авто, апрель-июнь 2022 года.

По типу горючего подержанное авто на бензине чаще предлагали в Киевской области (25,8 тыс. объявлений). Больше дизельных авто можно было найти на Львовщине (13 тыс. объявлений). В этих же областях было достаточно электрокаров (1,5 тыс. объявлений). А вот предложений о продаже гибридов по сравнению с другими регионами было много в Одесской области (620 объявлений).

Интересно, что по сравнению с периодом до вторжения только в этих областях рынок пополнился электрокарами на 89% и гибридами на 62%.

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