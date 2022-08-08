Украинцы во время войны стали больше интересоваться автотранспортом. Это неудивительно, ведь автомобиль – самый надежный способ эвакуации из опасных районов.
Узнать о динамике спроса на подержанные автомобили нам помогли в OLX Авто, одном из лидеров среди сайтов, где размещены объявления по продаже автомобилей.
Согласно данным OLX Авто, к началу полномасштабного вторжения, с 1 января по 24 февраля 2022 года, украинцев интересовали автомобили с пробегом около 1,8 млн раз. Больше отзывов на объявления получали продавцы из пяти областей: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской.
В марте многие украинцы выехали из восточных областей и столицы на запад страны или за границу. И спрос на автомобили сместился: пятое место среди регионов заняла Ивано-Франковская область, ведь на запад страны мигрировали как временно перемещенные лица, так и сами бизнесы.
Начиная с апреля, украинцы получили возможность ввозить автомобили без уплаты таможенных платежей, однако география спроса на них не изменилась. В то же время собственным транспортом по всей Украине за три месяца стали интересоваться 2,3 млн раз, то есть спрос существенно упал.
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Какие авто предлагали?
На протяжении действия "нулевого растаможивания" в регионах с наибольшим спросом чаще других типов кузова выставляли на продажу седаны. В апреле-июне таких объявлений было много в Киевской и Днепропетровской областях. Интересно, что по сравнению с мирным периодом, предложение седанов увеличилось на 81,5% в Ивано-Франковской и Львовской областях. В этих регионах вдвое больше стали предлагать хэтчбеки, универсалы и внедорожники.
Что касается самых популярных марок в этих областях, то согласно аналитике OLX Авто, на Днепропетровщине наиболее активно предлагали Daewoo (2 575 объявлений), фаворитом продаж среди одесситов стала Toyota (1 887 объявлений), а вот Volkswagen был лидером по количеству предложений сразу в трех областях – Киевской (5 875 объявлений), Львовской (4 837 объявлений) и Ивано-Франковской (2 414 объявлений).
В то же время, много предложений в регионе не всегда означает, что и цены будут наиболее доступными. Например, лидер рынка Daewoo Lanos в 2007 году дешево предлагали на Львовщине или Одесщине. Среди трех областей, где продавали много Volkswagen Passat 2012 года, в Ивано-Франковской области цена была доступнее. Toyota Camry 2008 года с пробегом тоже была дешевле на Западе Украины.
Средняя стоимость авто с пробегом, грн:
|
Модель /
год выпуска
|
Днепропетр.
|
Ивано-Франковская
|
Киевская
|
Львовская
|
Одесская
|
Volkswagen Passat 2012
|
292 126
|
293 859
|
301 622
|
317 005
|
300 794
|
Toyota Camry 2008
|
283 042
|
199 431
|
272 539
|
259 385
|
273 467
|
Daewoo Lanos 2007
|
77 987
|
76 373
|
71 109
|
68 404
|
69 331
*по данным OLX Авто, апрель-июнь 2022 года.
По типу горючего подержанное авто на бензине чаще предлагали в Киевской области (25,8 тыс. объявлений). Больше дизельных авто можно было найти на Львовщине (13 тыс. объявлений). В этих же областях было достаточно электрокаров (1,5 тыс. объявлений). А вот предложений о продаже гибридов по сравнению с другими регионами было много в Одесской области (620 объявлений).
Интересно, что по сравнению с периодом до вторжения только в этих областях рынок пополнился электрокарами на 89% и гибридами на 62%.
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