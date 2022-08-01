С помощью крупнейшего в Украине сайта OLX.ua мы узнали, какие автомобили чаще всего появляются на продажу, а какие пользуются наибольшим спросом среди украинцев.

Возможность беспошлинного ввоза автомобилей, которая была у украинцев в течение апреля – июня, существенно отразилась на структуре рынка подержанных авто. А особенно – предложений по их продаже.

На сайте OLХ Авто за период так называемого «нулевого растаможивания» количество автомобилей на продажу увеличилось на 30%. И в июне был самый богатый выбор подержанных автомобилей, утверждает руководитель направления OLХ Авто Андрей Коцина.

Чаще всего в июне продавали автомобили из Германии – 37% рынка «свежеввезенных» машин. На втором месте – автомобили из США – их в июне продавалось 10 – 11 тысяч единиц.

По ценовому диапазону самые популярные автомобили на OLХ Авто – в пределах $5 – 7 тысяч.

Интересно, что за последние три месяца, пока действовало «нулевое растаможивание», автомобили существенно подешевели. Так, если взять среднюю цену по брендам, то больше всего подешевели легковушки марки Toyota – на 12%. Также ощутимо уменьшились “аппетиты” продавцов на Daewoo, Volkswagen и Audi – в среднем на 10%.

Наибольшее количество предложений на OLX Авто в июне 2022 года – автомобили марки Volkswagen. Ближайшего конкурента – Opel – он опередил в 1,7 раза. Из-за огромного наплыва свежеввезенных машин «народный» бренд Daewoo (автомобилей этого бренда мало в Европе, поэтому их почти не везли) оказался на восьмом месте рейтинга предложений.

Вот как выглядит ТОП-10 марок легковых автомобилей, которые предлагались на OLX Авто в июне 2022 года.

Volkswagen – 17 808 объявлений;

Opel – 10 287;

Ford – 8 752;

Renault – 8 649;

Mercedes-Benz – 7 628;

BMW – 7 611;

Skoda – 6 354;

Daewoo – 6 344;

Audi – 6 203;

Toyota – 4 899.

Впрочем, этот рейтинг не свидетельствует о тех автомобилях, которые украинцы хотели купить. Об этом частично говорит показатель количества просмотров одного объявления. Так, лидерами по интересам на один автомобиль в июне стали Toyota и Daewoo. Это свидетельствует о повышенном спросе на эти автомобили. Вдобавок, интерес к Toyota и Skoda в течение апреля – июня существенно возрос. Также высоким спросом у потенциальных покупателей пользовались автомобили брендов Audi, BMW, Opel и Renault.

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Таким образом, наибольший выбор автомобилей на OLX Авто у тех украинцев, кто выбирает автомобили Volkswagen. Предложений этих авто много, а спрос – не самый высокий.

А вот тем, кто присматривается к Toyota и Daewoo, не так повезло. Желающих купить эти автомобили много, а вот на рынке их ограниченное количество – из Европы ведь эти машины за период «нулевого растаможивания» почти не возили. Возможно, потенциальным покупателям, приценивающимся к этим и другим автомобилям, которые пользуются повышенным спросом, стоит обратить внимание на те авто, которых на рынке полно. Их и выбор большой и поторговаться можно существенно.