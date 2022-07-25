Запчасти для своих автомобилей украинцы уже давно покупают в Интернете. Там всегда большой выбор и возможность выбрать подходящую цену. Один из самых популярных ресурсов, которыми пользуются автовладельцы для подбора или продажи автозапчастей – OLX.UА.

Покупать или продавать запчасти на сайте OLX.UА очень просто, но перед тем, как разместить объявление или начать поиск нужной запчасти, стоит вооружиться некоторыми знаниями.

Как продать автозапчасть?

Если у вас есть запчасть на автомобиль, которая не понадобилась в ремонте, не подошла или просто вам не нужна – продайте ее. Для этого первое, что нужно сделать – узнать ее рыночную стоимость. Сделать это можно, найдя аналогичную деталь в одном из многочисленных интернет-магазинов или на OLX.UA.

Конечно, чтобы быстро продать деталь, можно поставить цену ниже, чем в интернет-магазинах. Однако если аналогичную деталь в наличии найти не удалось, а все объявления в сети предлагают доставку под заказ через неделю или две – это веская причина поставить более высокую цену. Как правило, покупатели легко соглашаются переплатить 10 – 20%, если деталь в наличии и ее не нужно долго ждать.

Фотографии детали очень важны. Не стоит использовать только фото из каталогов или интернета. Живые фото именно той запчасти, которую вы продаете, просто необходимы для эффективного объявления. Обязательно нужно сделать несколько кадров с разных ракурсов. Фото из каталогов (где изображено расположение детали на схеме) также можно добавить – на всякий случай.

Реальное фото детали важно для покупателя

В описании укажите название детали, марку и модель автомобиля, к которому эта деталь подходит, желательно – годы ее выпуска. Также нужно указать новая деталь или подержанная. Покупатели больше доверяют, когда указана причина продажи: «не подошла», «осталась от уже проданной машины» или вы просто разбираете на запчасти автомобиль определенной марки и модели. Хорошо составленное описание поможет избежать лишних вопросов со стороны покупателей и повысит эффективность объявления.

Для того чтобы упростить поиск детали для потенциальных покупателей, в объявлении следует указывать ее номер. Этот артикул чаще всего указан на упаковке или выбит на детали. В крайнем случае, можно воспользоваться одним из множества онлайн-каталогов и самостоятельно найти номер запчасти. Это поможет избежать досадных случаев, когда деталь не подошла к конкретному авто и ее возвращают, а деньги нужно отдать.

Номер детали обычно указан собственно на запчасти

Как купить запчасти?

У каждого интернет-ресурса, на котором продают автомобильные запчасти, свой алгоритм поиска. Например, на OLX.UA искать деталь очень просто. Для этого в окно поиска стоит ввести запрос с маркой и моделью авто и названием запчасти. Такой алгоритм в подавляющем большинстве случаев дает требуемый результат. Для точности поиска можно воспользоваться номером детали (если указал продавец – результат будет точным).

Если продавец находится в другом регионе, а деталь объемная или тяжелая и стоимость доставки достаточно высока, прекрасным вариантом для всех будет оформление услуги “OLX Доставка”. Таким образом, продавец и покупатель получают гарантии уплаты за товар или получение денег за него, а также подтверждают серьезность намерений покупки.

Не следует забывать, что иногда объявления размещают мошенники. Один из способов проверки – запросить дополнительные фотографии с уточнением размеров (например, на фоне рулетки или штангенциркуля). Если продавец не соглашается предоставить дополнительные фото, простит предоплату или отказывается от оформления “OLX Доставка” – лучше с ним дело не иметь.

Цены на новые запчасти, которые продают на сайте OLX.UA, обычно на 20 – 40% ниже, чем в интернет-магазинах. Однако если речь идет о детали, которой пока нет в наличии ни в одном магазине, цена может быть выше. В случае с б/у деталями трудно определить четкую ценовую политику. Поэтому если вы нашли несколько одинаковых деталей, пообщайтесь с их продавцами – найдете существенное расхождение в прайсах и подберете деталь, которая по состоянию и цене идеально подходит для ваших потребностей.

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