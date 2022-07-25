Запчастини для своїх автомобілів українці вже давно купують в інтернеті. Там завжди великий вибір та можливість обрати прийнятну ціну. Один з найпопулярніших ресурсів, якими користуються автовласники для підбору чи продажу автозапчастин – OLX.UА.

Купувати або продавати запчастини на сайті OLX.UА дуже просто, але перед тим, як розмістити об’яву або почати пошук потрібної запчастини, варто озброїтись деякими знаннями.

Як продати автозапчастину?

Якщо у вас є запчастина на автомобіль, яка не знадобилась у ремонті, не підійшла або просто вам не потрібна – продайте її. Для цього перше, що потрібно зробити, – дізнатись її ринкову вартість. Зробити це можна, знайшовши аналогічну деталь у одному з численних інтернет-магазинів або на OLX.UА.

Звісно, аби швидко продати деталь, можна поставити ціну нижче, ніж у інтернет-магазинах. Однак якщо аналогічну деталь у наявності знайти не вдалось, а усі пропозиції в мережі пропонують доставку під замовлення за тиждень або два – це вагома причина поставити більш високу ціну. Як правило, покупці легко погоджуються переплатити 10-20%, якщо деталь є у наявності та її не треба довго чекати.

Фотографії деталі дуже важливі. Не варто використовувати лише фото з каталогів або з інтернету. Живі фото саме тієї запчастини, яку ви продаєте, просто необхідні для ефективного оголошення. Обов’язково потрібно зробити кілька кадрів з різних ракурсів. Фото з каталогів (де зображено розташування деталі на схемі) також можна додати, – про всяк випадок.

Реальне фото деталі важливе для покупця

В описі вкажіть назву деталі, марку та модель автомобіля, до якого ця деталь підходить, бажано – роки її випуску. Також потрібно вказати, деталь нова або вживана. Покупці більше довіряють, коли вказана причина продажу: «не підійшла», «залишилась від машини, яку вже продали», або ви просто розбираєте на запчастини автомобіль певної марки та моделі. Гарно складений опис допоможе уникнути зайвих питань з боку покупців та підвищить ефективність оголошення.

Для того, аби спростити пошук деталі для потенційних покупців, в оголошенні варто вказувати номер деталі. Цей артикул найчастіше вказаний на упаковці або вибитий на самій деталі. У крайньому випадку можна скористатись одним з багатьох онлайн-каталогів і самостійно знайти номер запчастини. Це допоможе уникнути прикрих випадків, коли деталь не підійшла до конкретного авто та її повертають, а гроші треба віддати.

Номер деталі зазвичай вказаний власне на запчастині

Як купити запчастини?

У кожного інтернет-ресурсу, на якому продають автомобільні запчастини, власний алгоритм пошуку. Наприклад, на OLX.UА шукати деталь дуже просто. Для цього в вікно пошуку варто лише ввести запит з маркою та моделлю авто і назвою запчастини. Такий алгоритм у переважній більшості випадків дає потрібний результат. Для точності пошуку можна скористатись номером деталі (якщо продавець його вказав – результат буде точним).

Якщо продавець знаходиться в іншому регіоні, а деталь об’ємна або важка і вартість доставки досить висока, прекрасним варіантом для всіх буде оформлення послуги «OLX Доставка». Таким чином продавець та покупець отримують гарантії сплати за товар чи отримання коштів за нього, а також підтверджують серйозність намірів покупки.

Не слід забувати, що іноді оголошення розміщують шахраї. Один зі способів перевірки – запросити додаткові фотографії з уточненням розмірів (наприклад на фоні рулетки або штангенциркуля). Якщо продавець не погоджується надати додаткові фото, простить передоплату або відмовляється від оформлення «OLX Доставка» – краще з ним справу не мати.

Ціни на нові запчастини, які продають на сайті OLX.UА, зазвичай на 20-40% нижчі, аніж в інтернет-магазинах. Проте якщо мова йде про деталь, якої наразі немає у наявності в жодному магазині, ціна може бути вищою. У випадку з вживаними деталями важко визначити чітку цінову політику. Тому якщо ви знайшли кілька однакових деталей, поспілкуйтесь з їх продавцями - знайдете суттєву розбіжність у прайсах та підберете деталь, яка за станом та ціною ідеально підходить для ваших потреб.

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