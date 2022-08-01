За допомогою найбільшого в Україні сайта приватних оголошень OLX.ua ми дізналися, які автомобілі найчастіше з'являються на продаж, а які мають найбільший попит серед українців.

Можливість безмитного ввозу автомобілів, яка була в українців протягом квітня-червня, суттєво позначилась на структурі ринку вживаних авто. А особливо – пропозицій з їх продажу.

На сайті OLХ Авто за період так званого «нульового розмитнення» кількість автомобілів на продаж збільшилась на 30%. І в червні був найбагатший вибір вживаних автомобілів, стверджує керівник напрямку OLХ Авто Андрій Коцина.

Найчастіше у червні продавали автомобілі з Німеччини – 37% від ринку «свіжоввезених» машин. На другому місці – автомобілі зі США – їх в червні продавалось 10-11 тисяч одиниць.

За ціновим діапазоном найбільш популярні автомобілі на OLХ Авто – в межах $ 5 – 7 тисяч.

Цікаво, що за останні три місяці, поки діяло «нульове розмитнення», автомобілі суттєво подешевшали. Так, якщо взяти середню ціну за брендами, то найбільше подешевшали легковики марки Toyota – на 12%. Також відчутно зменшились «апетити» продавців за Daewoo, Volkswagen та Audi – в середньому на 10%.

Найбільша кількість пропозицій на OLX Авто у червні 2022 року – автомобілів марки Volkswagen. Найближчого свого конкурента Opel він випередив у 1,7 рази. Через величезний наплив свіжоввезених машин «народний» бренд Daewoo (автомобілів цього бренду мало в Європі, тож їх майже не везли) опинився аж на восьмому місці рейтингу пропозицій.

Ось як виглядає ТОП-10 марок легкових автомобілів, які пропонувались на OLX Авто у червні 2022 року:

Volkswagen — 17 808 оголошень; Opel — 10 287; Ford — 8 752; Renault — 8 649; Mercedes-Benz — 7 628; BMW — 7 611; Skoda — 6 354; Daewoo — 6 344; Audi — 6 203; Toyota — 4 899.

Втім, цей рейтинг не свідчить про ті автомобілі, які українці хотіли б купити. Про це частково говорить показник кількості переглядів одного оголошення. Так, лідерами за зацікавленнями на одне авто в черні стали Toyota та Daewoo. Це говорить про підвищений попит на ці автомобілі. На додаток, інтерес до Toyota та Skoda протягом квітня-червня суттєво зріс. Також високим попитом серед потенційних покупців користувались автомобілі брендів Audi, BMW, Opel та Renault.

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Таким чином, найбільший вибір автомобілів на OLX Авто у тих українців, хто обирає з-поміж автомобілів Volkswagen. Пропозицій цих авто багато, а попит – не найвищий.

А от тим, хто придивляється до Toyota та Daewoo, не так поталанило. Бажаючих купити ці автомобілі багато, а от на ринку їх обмежена кількість – адже з Європи ці машини за період «нульового розмитнення» майже не возили. Можливо, потенційним покупцям, які прицінюються на ці та інші автомобілі, що мають підвищений попит, варто звернути увагу на ті авто, яких на ринку є достатньо. Їх і вибір достатній, і поторгуватись можна суттєво.

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