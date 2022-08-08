Українці під час війни почали більше цікавитись автомобілями. Це не дивно, адже авто – найбільш надійний спосіб евакуації з небезпечних районів.

Дізнатись про динаміку попиту на вживані автомобілі нам допомогли в OLX Авто, одному з лідерів серед сайтів, де розміщені оголошення з продажу автомобілів. Згідно з їх даними, до початку повномасштабного вторгнення, з 1 січня по 24 лютого 2022 року, українців шукали автомобілі з пробігом близько 1,8 млн разів. Найбільше відгуків на оголошення отримували продавці із п’яти областей: Київської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Запорізької.

У березні багато українців виїхало зі східних областей та столиці на захід країни або за кордон. І попит на автомобілі змістився: п'яте місце серед регіонів зайняла Івано-Франківщина, куди мігрували як тимчасово переміщені особи, так і самі бізнеси.

Починаючи з квітня українці отримали змогу ввозити автомобілі без сплати митних платежів, однак географія попиту на них не змінилась. Водночас власним транспортом по всій Україні за три місяці стали цікавитися 2,3 млн разів, тобто попит суттєво впав.

Також цікаво Найпопулярніші вживані авто в Україні: що пропонують і що купують

Які авто пропонували?

Упродовж дії “нульового розмитнення” в регіонах із найбільшим попитом частіше за інші типи кузова виставляли на продаж седани. Протягом квітня-червня таких оголошень було багато у Київській та Дніпропетровській областях. Цікаво, що у порівнянні даних з мирним періодом, пропозиція седанів збільшилася на 81,5% у Івано-Франківській та Львівській областях. У цих регіонах також удвічі більше стали пропонувати хетчбеки, універсали та позашляховики.

Що ж до найпопулярніших марок у цих областях, то за аналітикою OLX Авто, на Дніпропетровщині найбільш активно пропонували Daewoo (2 575 оголошень), фаворитом продажу серед одеситів стала Toyota (1 887 оголошень), а от Volkswagen був лідером за кількістю пропозицій одразу в трьох областях — Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837 оголошень) та Івано-Франківській (2 414 оголошень).



Водночас багато пропозицій у регіоні не завжди означає, що й ціни будуть найбільш доступними. Наприклад, лідер ринку Daewoo Lanos 2007 року найдешевше пропонували на Львівщині чи Одещині. Серед трьох областей, де продавали багато Volkswagen Passat 2012 року, в Івано-Франківській області ціна була доступнішою. Toyota Camry 2008 року з пробігом теж була дешевшою на Заході України.

Середня вартість авто з пробігом, грн:

Модель / рік випуску Дніпропетр. Івано-Франківська Київська Львівська Одеська Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794 Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467 Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331

*за даними OLX Авто, квітень-червень 2022.

За типом пального вживане авто на бензині частіше пропонували в Київській області (25,8 тис. оголошень). Найбільше дизельних авто можна було знайти на Львівщині (13 тис. оголошень). У цих же областях було достатньо електрокарів (1,5 тис. оголошень). А от пропозицій про продаж гібридів у порівнянні з іншими регіонами було багато на Одещині (620 оголошень).

Цікаво, що у порівнянні з періодом до вторгнення лише в цих областях ринок поповнився електрокарами на 89% та гібридами на 62%.

OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років. В OLX Авто приватні продавці та бізнес-користувачі зможуть розмістити до п’яти безкоштовних публікацій.