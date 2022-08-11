Вперше за багато років найпопулярнішим автомобілем на внутрішньому ринку Україні став не Lanos.

У першому півріччі 2022 року українці придбали 285,5 тисяч вживаних легковиків на внутрішньому ринку. Мова йде про автомобілі, які раніше вже були зареєстровані в нашій країні, без урахування щойно привезених з-за кордону.

На цьому ринку сталися важливі зміни – багаторічний лідер серед моделей втратив першість, а один з брендів стрімку втрачає популярність, зауважили в Інституті досліджень авторинку.

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Найпопулярніші моделі авто

У першій половині 2022 року вперше за багато років найпопулярнішим автомобілем у внутрішніх перепродажах став не Daewoo/ЗАЗ Lanos, а Volkswagen Passat. Lanos перемістився на другу позицію. Тепер VW Passat очолює рейтинг як свіжопригнаних авто, так внутрішніх перепродажів.

Третє, четверте і п’яте місце місця зайняли “старожили” рейтингів — Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Renault Megane. Ще одна приємна зміна — в рейтингу стає все менше різного роду ВАЗів. З “лад” в топ-20 залишилася лише “дев’ятка” (разом з її модифікацією 21099), що розмістилася на шостій позиції.



Топ-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, січень-червень 2022 року

Із сьомої по десяту сходинку займають популярні серед українців Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra і Chevrolet Aveo. Цікавіші зміни відбулися у другій десятці топ-20. У порівнянні з рейтингом 2021 року, замість трьох ВАЗів — 2107, 2110 і 2106, до списку потрапили популярні моделі “свіжопригнаних” машин: BMW 3 Series, Audi A6 і Renault Scenic.

По суті, і “пасати”, і “рено” опинились в рейтингу внутрішніх перепродажів через те, що вони одразу після перетину кордону отримували українську реєстрацію. Адже діяло “нульове розмитнення”, і ті, хто приганяв авто в цей час, одразу отримували номери. А вже потім перепродавали їх на внутрішньому ринку.

Також з рейтингу “зник” Hyundai Sonata — це вже наслідок проблем в сегменті авто з Кореї та США. Ця модель була популярною серед українців, проте через зупинку роботи українських морських портів кількість ввезених “американців” і “корейців” на ринку суттєво зменшилася. “Сонату” разом із Mitsubishi Lancer, котрий також вибув з топ-20, замінили «європейці»: Renault Scenic і Opel Zafira.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Першим серед брендів авто, які купували на внутрішньому ринку в січні-червні 2022 року, знову виявився Volkswagen. Легковиків цієї марки українці придбали 35,7 тисячі, що складає 12,6% від загальної кількості. На другому місці опинилася продукція російсько-радянського ВАЗу (7,8%, 22,2 тис. шт.). Проте частка цього бренду, якщо порівнювати з минулим 2021 роком, скоротилася (було 10,1%). Ці автомобілі поступово заміщуються вживаними легковиками світових брендів. Наприклад, частка того ж Volkswagen минулого року була меншою, на рівні 10,8%.

Третє місце зайняв Renault (6%, 17,1 тис. шт.), а четверте — Skoda (5,6%). Першу п’ятірку замикає Ford із часткою 4,9% (13,9 тис. шт.). В ТОП-10 потрапили також автомобілі марок Toyota (4,8%), Opel (4,7%), Mercedes-Benz (4,6%), BMW (4,2%) та Hyundai (4,2%).



Частки брендів серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, січень-червень 2022 року