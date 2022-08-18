З січня до липня 2022 року українці зареєстрували 18,5 тисячі нових легковиків. Це на 64% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найпопулярніші бренди серед нових легковиків

Лідером першого півріччя став Renault. Цікаво, що частка автомобілів цього бренду серед загальної кількості реєстрацій зменшилась із 14,3% до 14,2%, якщо порівнювати із результатом аналогічного періоду минулого 2021 року, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Проте навіть такий показник дозволив посунути торішнього лідера Toyota та очолити рейтинг. Частка останньої зменшилася із 14,8% до 13,9%.

Частки брендів серед імпортних легковиків, січень-липень 2022 року

Третє місце у топ-20 зайняв Volkswagen. Його частка зросла із 5,1% до 6,8%. Натомість KIA, який був на третьому місці ще торік, суттєво здав: із 7,2% до 1%. Причина – зміна генерації моделі-лідера kia Sportage. Минуле покоління продали ще у 2021 році, а нове підійшло лише нещодавно. Протягом першої половини 2022 року українці зареєстрували лише 171 KIA.

Четверте місце посів Hyundai, котрий збільшив свою частку на ринку з 5% до 6,7% та піднявся на одну сходинку в рейтингу. Частка китайського Chery зросла з 4,1% до 5,3% та дозволила піднятися з одинадцятого на п’яте місце.

З топ-10 вибули Peugeot, Mercedes-Benz та BMW. Їх місце зайняли відповідно Audi, Mazda та Skoda.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків

Рейтинг 20 найпопулярніших нових легкових авто першої половини 2022 року кардинально відрізняється від аналогічного переліку 2021 року. Залишилися в ньому 12 моделей, проте зі значною зміною позицій в топі.

Лідером виявився Renault Duster (1 130 зареєстрованих авто). Цікаво, що більшість від цієї кількості — 68,5%, 774 штуки — придбали юридичні особи. Зокрема, велику партію “Дастерів” купили для поліції.

На другому місці розмістився торішній лідер — Toyota RAV-4 (756 шт.). Цей автомобіль купують переважно фізичні особи. Третє місце зайняв бюджетний Renault Logan (417 шт.), більш ніж половину з них (218 шт.) придбали юридичні особи. Четверту сходинку посів Mitsubishi Outlander (415 шт.), а п’яту — «новоприбулий» у топ-20 Volkswagen T-Roc (376 шт.). На шостому місці опинився Nissan X-Trail (328 шт.).

Найбільш стабільними виявилися позиції Volkswagen Touareg (317 шт.) та Hyundai Tucson (311 шт.) — як і минулого року, сьома та восьма відповідно. Більшість подальшої частини рейтингу складають «новинки»: Toyota Yaris Cross (310 шт, 9 місце), Chery Tiggo 2 (290 шт., 10 місце), Toyota Highlander (281 шт., 11 місце), Haval H6 (247 шт., 14 місце), Chery Tiggo 4 (244 шт., 15 місце), Chevrolet Cobalt (217 шт., 18 місце) та Nissan Juke (206 шт., 19 місце). Усіх цих моделей в аналогічному топі 2021 року не було.

Примітно, що в переліку збільшилася з’явилося одразу три моделі китайських автовиробників. Натомість зникли KIA Sportage, яка минулого року займала другу сходинку, а також Nissan Qashqai (теж пов’язано зі зміною поколінь), Toyota Camry, Suzuki Vitara, Peugeot 301, Suzuki SX-4, Renault Dokker та Toyota Corolla.