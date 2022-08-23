Більшість вантажівок масою понад 3,5 т в Україні купували вживаними, частка нових склала у першій половині 2022 року лише 8,9% від загальної кількості угод купівлі-продажу.

Вантажні автомобілі масою понад 3,5 тонни — невелика, проте важлива частина українського авторинку. Ріст продажів цих авто означає збільшення економічної активності та відбудову країни.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили ТОП моделей в трьох сегментах вантажівок масою понад 3,5 тонни (окрім сідлових тягачів): імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових машин, в тому числі — переобладнаних в Україні.

Також цікаво Ринок легкої комерційної техніки в Україні: ТОП-10 нових і вживаних моделей

Динаміка ринку вантажівок

З січня по червень 2022 року включно українці придбали 9,3 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів). Це на 41,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте показники червня — 2,2 тисячі договорі купівлі-продажу — майже наздогнали продажі у цьому ж місяці 2021 року: не вистачило всього сотні машин.

Активність на ринку збільшилася внаслідок підвищеної потреби таких автомобілів в умовах війни, а також роботі так званого нульового розмитнення, адже 50,4% вантажівок в травні та 38,2% в червні привезли вживаними з-за кордону.



Динаміка продажів вантажних авто масою понад 3,5 т в Україні протягом червня 2021 — червня 2022 років

Цікаво, що імпорт вживаних вантажівок був єдиним сегментом у першому півріччі-2022, який продемонстрував зростання: на +38,9%. Натомість внутрішні перепродажі скоротилися на −50,6%, а продажі нових імпортних вантажівок — на −68,7%.

При цьому серед вантажівок без пробігу більшість були переобладнані українськими підприємствами під спеціальні потреби з імпортних авто чи шасі (465 шт.). Імпортних нових вантажних транспортних засобів протягом січня-червня 2022 року зареєстрували 360 штук.

Важливо, що середній вік вживаних вантажівок на вторинному ринку дещо зменшився: із 20,6 року в першій половині 2021 року до 19,5 року протягом січня-червня 2022 року. В першу чергу — завдяки ввезенню молодших вживаних авто з-за кордону: середній вік імпортних вантажівок з пробігом склав 10 років; натомість всередині країни цей показник більш ніж удвічі більший — 23,2 року. Таким чином, вантажний сегмент українського авторинку є найстарішим серед усіх, потребує оновлення та законодавчих реформ.

До речі Як правильно вибрати автомобіль в інтернеті

В OLX Авто можна обрати свій майбутній автомобіль не лише за маркою, моделлю чи типом двигуна, але й за країною походження. OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років.

Найпопулярніші вантажівки на внутрішньому ринку

Більшість вантажівок на внутрішньому ринку придбали фізичні особи (82,5% від загальної кількості), решту 17,5% — компанії.

Найчастіше обирали транспортні засоби марки Mercedes-Benz (17,2%). На другому місці знаходиться спадок минулої епохи — радянсько-російський КамАЗ (13,7%). Третє місце — за вантажівками MAN (11,5%).

А ось четверте і п’яте місця знову зайняли відголоски минулого — транспортні засоби ЗИЛ (8,7%) і ГАЗ (8,2%). Машини цих брендів обирали колись через їх нижчу вартість на дешевшу вартість обслуговування, проте в майбутньому картина буде змінюватися на користь вживаних вантажівок з-за кордону, які поступово заміщуватимуть ненадійні та почасти небезпечні продукти російського автопрому.

Перелік найпопулярніших моделей на ринку чи не найкраще показує складну ситуацію, що склалася на українському ринку вантажівок масою понад 3,5 тонни: 6 із 10 місць в рейтингу займають російсько-радянські автомобілі, а лідером став Mercedes-Benz T1/T2 (375 шт.). Ці авто не випускають з середини 90-х років, проте їх ще активно експлуатують на українських дорогах.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т на внутрішньому ринку, січень-червень 2022



Найпопулярніші вживані вантажівки, привезені з-за кордону

З-за кордону в першій половині 2022 року найчастіше привозили вживані вантажівки марки MAN (27%). На другому місці за популярністю — Mercedes-Benz (26,3%), а на третьому розмістився DAF (10,4%).

Також популярністю користувалися Iveco (9,3%) та Renault (7,6%). До речі, 84,2% від усіх імпортних вантажівок з пробігом привезли фізичні особи.

В переліку найпопулярніших моделей вживаних вантажівок з-за кордону розмістилися популярні автомобілі західних виробників. Лідером став MAN TGL (270 шт.), також активно привозили Mercedes-Benz Atego (260 шт.) та Mercedes-Benz Sprinter (163 шт.). Саме ці вантажівки могли б поступово замінити старі транспортні засоби російського та радянського виробництва. Проте в 40 разів більший акциз за машини віком понад 5 років та екологічний стандарт «Євро-5» не дають можливості ввозити ці машини у великій кількості, адже часто є економічно невигідним. Закон, що тимчасово понизив екологічний стандарт до «Євро-3» має стільки умов та обмежень, що на практиці не дав жодного ефекту.



Найпопулярніші моделі вживаних вантажних авто масою понад 3,5 т, привезених з-за кордону, січень-червень 2022

Найпопулярніші нові вантажівки

Кількість нових вантажівок, які придбали в Україні протягом січня-червня, незначна у порівнянні з об’ємами продажів транспортних засобів з пробігом. При цьому майже усі нові вантажівки у першому півріччі придбали юридичні особи — державні організації та приватні компанії: 96,6% від загальної кількості (797 шт.).

Найбільше купували продукцію ТОВ «Техкомплект», що займається переобладнанням імпортних транспортних засобів та шасі під спеціальні потреби. Вантажівки під маркою ТМ придбали у 7,9% випадків (65 шт.). На другому місці — МАЗ (7,5%, 62 шт.), а швидше — складські залишки раніше ввезених білоруських машин, імпорт яких сьогодні заборонений.

Третє місце зайняла продукція ще одного українського підприємства, що виготовляє спеціалізовану техніку — бренд СКС (ТОВ «Спец-Ком-Сервіс»). Протягом січня-червня в Україні зареєстрували 62 авто, переобладнаних компанією (7,5% від загальної кількості нових вантажних авто масою понад 3,5 тонни).

Також у рейтинг потрапив Ford (6,9%, 57 шт.) та VD (6,7%, 55 шт.) — бренд спеціалізованих вантажівок ТОВ "ВІДІ Юнікомерс".



Частка брендів нових вантажних авто масою понад 3,5 т, січень-червень 2022

Найбільш затребуваними на ринку нових вантажівок виявилися спецавтомобілі на базі Ford Transit (55 зареєстрованих авто). Також в рейтинг потрапили Scania P-Series (36 шт.), КамАЗ 6511 (25 шт.), Mercedes-Benz Arocs (22 шт.) та спецавтомобілі на базі Газель Next (19 шт.).

Показово, що чотири позиції із десяти найпопулярніших — це автомобілі, що мають походження з росії та білорусії. Частка цих брендів завжди була значною на ринку нових комерційних транспортних засобів, проте надалі їх замінюватимуть китайські та європейські аналоги.