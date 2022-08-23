Большинство грузовиков массой более 3,5 т в Украине покупали подержанными, доля новых составила в первой половине 2022 года только 8,9% от общего количества сделок купли-продажи.

Грузовые автомобили массой более 3,5 тонн — небольшая, однако важная часть украинского авторынка. Рост продаж этих авто означает увеличение экономической активности и восстановление страны.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили ТОП моделей в трех сегментах грузовиков массой более 3,5 тонн (кроме седловых тягачей): импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых машин, в том числе — переоборудованных в Украине.

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Динамика рынка грузовиков

С января по июнь 2022 года украинцы приобрели 9,3 тысячи грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (кроме тягачей). Это на 41,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако показатели июня — 2,2 тысячи договоров купли-продажи — почти догнали продажи в этом же месяце 2021 года: не хватило всего сотни машин.

Активность на рынке увеличилась в результате повышенной потребности таких автомобилей в условиях войны, а также работе так называемого нулевого растаможивания, ведь 50,4% грузовиков в мае и 38,2% в июне привезли подержанными из-за границы.

Динамика продаж грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т в Украине в течение июня 2021 — июня 2022 годов

Интересно, что импорт б/у грузовиков был единственным сегментом в первом полугодии-2022, который продемонстрировал рост: на +38,9%. Внутренние перепродажи сократились на −50,6%, а продажи новых импортных грузовиков — на −68,7%.

При этом среди грузовиков без пробега большинство было переоборудовано украинскими предприятиями под специальные нужды с импортных авто или шасси (465 шт.). Импортных новых грузовых транспортных средств за январь-июнь 2022 года зарегистрировали 360 штук.

Важно, что средний возраст б/у грузовиков на вторичном рынке несколько уменьшился: с 20,6 года в первой половине 2021 года до 19,5 года в течение января-июня 2022 года. В первую очередь благодаря ввозу младших подержанных авто из-за рубежа: средний возраст импортных грузовиков с пробегом составил 10 лет; вместо этого внутри страны этот показатель более чем вдвое больше — 23,2 года. Таким образом, грузовой сегмент украинского авторынка является старейшим среди всех, нуждается в обновлении и законодательных реформах.

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Самые популярные грузовики на внутреннем рынке

Большинство грузовиков на внутреннем рынке приобрели физические лица (82,5% от общего количества), остальные 17,5% — компании.

Чаще выбирали транспортные средства марки Mercedes-Benz (17,2%). На втором месте находится наследие минувшей эпохи – советско-российский КамАЗ (13,7%). Третье место – за грузовиками MAN (11,5%).

А вот четвертое и пятое места снова заняли отголоски прошлого – транспортные средства ЗИЛ (8,7%) и ГАЗ (8,2%). Машины этих брендов выбирали когда-то из-за их более низкой стоимости на более дешевую стоимость обслуживания, однако в будущем картина будет меняться в пользу подержанных грузовиков из-за рубежа, которые будут постепенно замещать ненадежные и отчасти опасные продукты российского автопрома.

Список самых популярных моделей на рынке едва ли не лучше показывает сложную ситуацию, сложившуюся на украинском рынке грузовиков массой более 3,5 тонны: 6 из 10 мест в рейтинге занимают российско-советские автомобили, а лидером стал Mercedes-Benz T1/T2 (375 шт.). Эти автомобили не выпускают с середины 90-х годов, однако их еще активно эксплуатируют на украинских дорогах.

Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т на внутреннем рынке, январь-июнь 2022

Самые популярные грузовики, привезенные из-за границы

Из-за границы в первой половине 2022 года чаще всего привозили подержанные грузовики марки MAN (27%). На втором месте по популярности – Mercedes-Benz (26,3%), а на третьем разместился DAF (10,4%).

Также популярностью пользовались Iveco (9,3%) и Renault (7,6%). Кстати, 84,2% всех импортных грузовиков с пробегом привезли физические лица.

В перечне самых популярных моделей подержанных грузовиков из-за границы разместились популярные автомобили западных производителей. Лидером стал MAN TGL (270 шт.), также активно привозили Mercedes-Benz Atego (260 шт.) и Mercedes-Benz Sprinter (163 шт.). Именно эти грузовики могли бы постепенно заменить подержанные транспортные средства российского и советского производства. Однако в 40 раз больший акциз за машины старше 5 лет и экологический стандарт «Евро-5» не дают возможности ввозить эти машины в большом количестве, ведь часто это экономически невыгодно. Закон, временно снизивший экологический стандарт к Евро-3, имеет столько условий и ограничений, что на практике не дал никакого эффекта.

Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т, привезенных из-за рубежа, январь-июнь 2022

Самые популярные новые грузовики

Количество новых грузовиков, приобретенных в Украине в течение января-июня, незначительное по сравнению с объемами продаж транспортных средств с пробегом. При этом почти все новые грузовики в первом полугодии приобрели юридические лица – государственные организации и частные компании: 96,6% от общего количества (797 шт.).

Больше покупали продукцию ООО «Техкомплект», которое занимается переоборудованием импортных транспортных средств и шасси под специальные нужды. Грузовики под маркой ТМ приобрели в 7,9% случаев (65 шт.). На втором месте – МАЗ (7,5%, 62 шт.), а скорее – складские остатки ранее ввезенных белорусских машин, импорт которых сегодня запрещен.

Третье место заняла продукция еще одного украинского предприятия, производящего специализированную технику — бренд СКС (ООО «Спец-Ком-Сервис»). В январе-июне в Украине зарегистрировали 62 авто, переоборудованных компанией (7,5% от общего количества новых грузовых авто массой свыше 3,5 тонны).

Также в рейтинг попал Ford (6,9%, 57 шт.) и VD (6,7%, 55 шт.) – бренд специализированных грузовиков ООО "ВИДИ Юникомерс".

Доля брендов новых грузовых авто массой более 3,5 т, январь-июнь 2022

Наиболее востребованными на рынке новых грузовиков оказались спецавтомобили на базе Ford Transit (55 зарегистрированных автомобилей). Также в рейтинг попали Scania P-Series (36 шт.), КамАЗ 6511 (25 шт.), Mercedes-Benz Arocs (22 шт.) и спецавтомобили на базе Газель Next (19 шт.).

Показательно, что четыре позиции из десяти самых популярных – это автомобили, имеющие происхождение из россии и беларуси. Доля этих брендов всегда была значительной на рынке новых коммерческих транспортных средств, однако в дальнейшем их будут заменять китайские и европейские аналоги.