Сегодня нужно еще хорошо поискать человека, покупающего машину без помощи интернета. Но то, что все умеют это делать – совсем не факт.

Интернет-технологии дают множество возможностей для человека, который ищет себе транспортное средство. Однако нужно уметь правильно ими воспользоваться, чтобы выбрать именно тот автомобиль, который ему нужен.

Конечно, для этого нужно понимать, что именно он ищет. Однако дальше уже многое зависит от особенностей сайта, на котором покупатель выбирает свой будущий автомобиль. То есть, как и по каким критериям организован поиск авто среди тысяч предложений, которые выставлены на продажу на данной платформе.

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С чего начинать выбор

Перед покупкой автомобиля нужно определить, какой именно автомобиль вам необходим. Поэтому следует определиться относительно:

Типа кузова. Городской малыш А-класса, многоцелевой хэтчбек, практичный фургончик или универсал, кроссовер, серьезный седан, строгий внедорожник, пикап и т.д. Например, на сайте OLX Авто существует фильтр на 13 типов кузова.

Марки (бренда автопроизводителя). За маркой стоит не только престиж, но и важные потребительские особенности. К примеру, модели Skoda славятся практичностью, у автомобилей Renault имидж неприхотливых и недорогих в обслуживании машин, Toyota – синоним надежности, а, скажем, Citroen выбирают поклонники нестандартного стиля.

Модель. Выбрать желаемую модель можно на любой интернет-площадке. Советуем сразу с моделью выбрать "фильтрацию" по объему двигателя и типу топлива (бензин, дизель, ГБО). Ведь во многих случаях определенный двигатель принципиально изменяет потребительские качества автомобиля. Не забывайте, что одна и та же модель часто имеет несколько поколений, так что здесь желательно задать поисковику сайта или поколение, или диапазон лет выпуска.

Техническое состояние. Отсеять "убитые" экземпляры тоже несложно. Например, у того же OLX Авто эта графа так и называется: "Техническое состояние". Конечно, покупатель может скрыть реальное состояние машины, поэтому смотрите на косвенные признаки – количество и качество фото, описание, детали объявления. В любом случае, окончательно оценивать состояние машины можно только при физическом осмотре.

Стоимость. Отфильтровывая на сайте автопродажи авто по цене, установите верхнюю планку примерно на 10-15% выше суммы, которую вы выделяете на покупку. Это будет ваш "допуск" на торг. А нижнюю границу не занижайте, напротив, самые дешевые предложения следует не принимать во внимание, ведь традиционно это бывают недостойные варианты. Отметим, что на платформе OLX просто в объявлении можно увидеть предложение от финансового учреждения приобрести эту подержанную машину в лизинг или кредит.

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Альтернативный подход

Если вы точно знаете, что вам нужно, можно выбирать автомобиль по другим критериям. Хорошо присмотревшись к позициям в фильтрах отбора, такие покупатели тоже могут сэкономить время и деньги.

Страна происхождения. "Хочу машину, которая каталась по немецким автобанам", "Возьму только "американца!", "Что-нибудь свеженькое из Польши!". На некоторых сайтах можно отфильтровать машину по стране ввоза в Украину, а на той же платформе OLX Авто существует и отдельный раздел “Автомобили из Польши”.

Под пригон. Через ведущие сайты объявлений можно фактически заказать машину из-за границы – то есть выбрать реальный автомобиль, еще не ввезенный в Украину.

Под восстановление. Определенная категория покупателей (обычно это профессионалы автосервиса или автолюбители с “золотыми руками”) целенаправленно ищет машину с техническими проблемами. Специальной рубрики для них нет, но через фильтр ”Техническое состояние” можно найти подкатегорию типа “Требует кузовного ремонта”, “Требует ремонта двигателя” и т.д. Это избавит вас от необходимости внимательно перечитывать текст десятков и сотен объявлений.

Здесь мы упомянули только основные опции в интерфейсе сайтов по продажам автомобилей. На самом же деле возможности ведущих платформ гораздо больше. И это действительно помогает покупателю найти то, что ему лучше всего подойдет, да еще и в самое короткое время.

Самый простой путь выбора авто на OLX Авто – набрать в поисковом поле желаемую марку и модель (или год выпуска). Алгоритмы поиска на сайте продаж имеют искусственный интеллект, поэтому даже если такую машину никто не продает, сайт предложит схожие варианты.

OLX Україна – часть крупного мультинационального холдинга Naspers | Prosus. Это самые крупные в своих странах сайты частных и бизнес-объявлений. Украинскому сайту уже 15 лет. На доске объявлений OLX Авто.ua частные торговцы и бизнес-пользователи могут разместить до пяти бесплатных публикаций.

Рекомендация Авто 24

Не спешите. Даже когда вам кажется, что все уже понятно, внимательно вчитайтесь в данные, подаваемые продавцом в объявлении. Во-первых, в них встречается дополнительная полезная информация, на основе которой можно сделать выводы о состоянии автомобиля. И во-вторых, некоторые несоответствия в данных (если таковые случатся) помогут вам составить портрет продавца – вернее, дадут понять, насколько он честно рассказывает о машине. Это поможет вам правильно построить дальнейшие торги с этим человеком и сделку по купле-продаже.