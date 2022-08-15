Спрос на пикапы в Украине стремительно вырос, однако и предложений стало больше.

Для военных, защищающих нашу страну от рашистских захватчиков, автомобили стали незаменимыми помощниками, которые не только помогают в различных задачах, но и часто спасают жизнь. Наиболее востребованными автомобилями в армии оказались легковые пикапы, которые могут перевезти несколько бойцов и очень важное снаряжение. Иногда из обычного пикапа наши умельцы даже делают настоящую боевую машину, оборудовав в кузове ракетную установку .

Пикапов для ВСУ нужно много, ведь они, к сожалению, на войне часто уничтожаются. Украинцы знают об этом, поэтому наладили поставки автомобилей для ВСУ из разных мест. Благодаря волонтерским организациям, зарубежным и отечественным фондам, бизнесменам и политикам на передовую идут новые и б/у автомобили из Европы, Азии, Америки и даже Африки . Многие пикапы для ВСУ покупают и в Украине. Во время войны популярность автомобиля с этим типом кузова значительно выросла.

Так, на сайте OlX Auto за время "нулевого растаможивания" в апреле-июне 2022 года было размещено более двух тысяч объявлений о продаже пикапов. Это втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ведь до войны пикапы не ценились в Украине.

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Больше всего предложений по продаже пикапов размещали жители Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей.

Самыми популярными пикапами в Украине по количеству объявлений о продаже на OlX Auto являются машины брендов Ford и Volkswagen. В топ-5 брендов, которые чаще всего предлагаются украинцами на этом сайте, также входят Toyota, Mitsubishi и Nissan.

Что касается типа двигателя на пикапе, то для ВСУ наиболее подходящим является дизель. Однако этот тип мотора встречается только на трети предложений: еще треть за бензином, остальные – с ГБО. Есть даже полтора десятка электрических пикапов – вот это экзотика!

Цены на пикапы в Украине не очень высокие. Самый дорогой пикап на OlX Auto стоит 45 тысяч долларов, самые массовые – от 6 до 18 тысяч долларов.

Интересно, что спрос на пикапы и внедорожники гораздо больше предложения. За период с апреля по июнь 2022 на OlX Auto пикапы искали почти 60 тысяч раз – это в 30 раз превышает предложение. Год назад в этом же временном промежутке спрос был на треть меньше. Еще чаще ищут внедорожники и кроссоверы – 123 тысяч раз за 4 месяца. Однако эти машины популярны не только среди военных, но и гражданских украинцев.