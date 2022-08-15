Попит на пікапи в Україні стрімко виріс, однак і пропозицій стало більше.

Для військових, які захищають нашу країну від рашистських загарбників, автомобілі стали незамінними помічниками, які не лише допомагають у різноманітних завданнях, але й часто рятують життя. Найбільш затребуваними автомобілями в армії виявились легкові пікапи, які можуть перевезти кілька бійців та деяке дуже важливе спорядження. Деколи зі звичайного пікапа наші умільці навіть роблять справжню бойову машину, обладнавши в кузові ракетну установку.

Пікапів для ЗСУ потрібно багато, адже вони, на жаль, на війні часто втрачаються. Українці знають про це, тому налагодили поставки автомобілів для ЗСУ з різноманітних місць. Завдяки волонтерським організаціям, зарубіжним та вітчизняним фондам, бізнесменам та політикам на передову йдуть нові та вживані автомобілі з Європи, Азії, Америки та навіть Африки. Багато пікапів для ЗСУ купують і в Україні. Під час війни популярність авто з цим типом кузова суттєво виросла.

Так, на сайті OlX Auto за час “нульового розмитнення” у квітні-червні 2022 року було розміщено понад дві тисячі об'яв про продаж пікапів. Це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Адже до війни пікапи мало цінувались в Україні.

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Найбільше пропозицій з продажу пікапів розміщували жителі Одеської, Київської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

Найпопулярнішими пікапами в Україні за кількість оголошень про продаж на OlX Auto є машини брендів Ford та Volkswagen. У топ-5 брендів, які найчастіше пропонуються українцями на цьому сайті, також входять Toyota, Mitsubishi та Nissan.

Щодо типу двигуна на пікапі, то для ЗСУ найбільш підходящим є дизель. Однак цей тип мотора зустрічається лише на третині пропозицій: ще третина за бензином, інші – з ГБО. Є навіть півтора десятка електричних пікапів – оце екзотика!

Ціни на вживані пікапи в Україні не дуже високі. Найдорожчий пікап на OlX Auto коштує 45 тисяч доларів, найбільш масові – від 6 до 18 тисяч доларів.

Цікаво, що попит на пікапи та позашляховики набагато більший за пропозицію. За період з квітня по червень 2022 року на OlX Auto пікапи шукали майже 60 тисяч разів – це в 30 разів перевищує пропозицію. Рік тому у цьому ж часовому проміжку попит був на третину меншим. Ще частіше шукають позашляховики та кросовери – 123 тисячі разів за 4 місяці. Однак ці машини популярні не лише серед військових, але й серед цивільних українців.

OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років. В розділі «Автозапчастини» на OLX.UA - близько мільйона пропозицій щомісяця.