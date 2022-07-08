Автомобілі для фронту українські волонтери збирають по всіх континентах світу. Постачання налагодили навіть з Африки.

Волонтери продовжують постачати техніку для ЗСУ, знаходячи її навіть у Африці. Ці 55 пікапів Toyota Hilux 2017 року вдалося закупити у Лівії і доправити до порту Антверпена. Про це пише видання autoconsulting.com.ua.

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Далі вони будуть доправлені до України і пройдуть підготовку до бойових дій і перетворяться на "бандеромобілі".

Закупити цю партію пікапів вдалося фонду "Маркус Фундейшн", а кошти (майже 20 млн грн) зібрали прості громадяни. Автомобілі підуть на службу у новостворений 47 окремий штурмовий полк ЗСУ. Він одразу буде укомплектований швидким транспортом.