Автомобили для фронта украинские волонтеры собирают по всем континентам мира. Поставки наладили даже из Африки.

Волонтеры продолжают поставлять технику для ВСУ, находя ее даже в Африке. Эти 55 пикапов Toyota Hilux в 2017 году удалось закупить в Ливии и доставить в порт Антверпена. Об этом пишет издание autoconsulting.com.ua.

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Далее они будут доставлены в Украину и пройдут подготовку к боевым действиям и превратятся в "бандеромобиле".

Закупить эту партию пикапов удалось фонду "Маркус Фундейшн", а средства (почти 20 млн грн) собрали простые граждане. Автомобили пойдут на службу во вновь созданный 47 отдельный штурмовой полк ВСУ. Он сразу будет укомплектован быстрым транспортом.