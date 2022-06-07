Українські підрозділи ЗСУ почали застосовувати реактивні системи залпового вогню на шасі пікапа.

Імпортовані з Європи пікапи, які волонери привозять для ЗСУ, отримали цікаве призначення. На них почали встановлювати системи залпового вогню. Фотографії з установкою оприлюднені у соціальній мережі користувачем “Special Kherson Cat”, який стверджує, що вони зроблені його другом з України.

Також цікаво благодійник з ЗСУ передав на передову партію британських позашляховиків

Система залпового вогню використовує ракети С-8. Ракета випускається з кількома видами бойових частин. Носіями ракет С-8 у різний час були різні літаки – штурмовики, бомбардувальники, винищувачі-бомбардувальники та гелікоптери різних типів. Авіаційні некеровані ракети мають калібр 80 мм та призначені для знищення техніки й живої сили супротивника з повітря.

На пікапі змонтовані по два блоки, здатні запустити 40 некерованих авіаційних ракет.

Маса порожнього блоку становить 150 кг, спорядженого – 450 кг. Реактивна система на пікапі отримала додаткову стабілізацію.





Імпровізована українська реактивна система залпового вогню має систему управління всередині самого пікапа.

На жаль, наземні установки з ракетами С-8 мають низьку точність та велике розсіювання вогню, проте її можна використовувати для ударів по позиціях противника. Повідомлялось, що прицільна дальність стрільби становила близько 2 км. На максимальній дистанції розсіювання становило близько 6 метрів від точки прицілювання.