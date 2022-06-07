Чоловік не називає свого імені, відомий лише його позивний - "Гора".

До війни він – успішний підприємець, а нині – військовослужбовець ЗСУ з позивним “Гора”, який регулярно допомагає армії.

"Вся моя допомога українській армії анонімна, щоб ніхто не знав моє прізвище чи бачив обличчя. Я роблю свою справу, те, що маю робити у такі часи. Буду там, де моя допомога потрібна найбільше. Знаю і розумію усі потреби. Після перемоги обов'язково розкрию себе”.

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Цього разу він спільно з партнерами, передав на потреби армії броньовані машини Pinzgauer 2009-го року. Це багатоцільові військові джипи, які можуть працювати і як тягачі, і як медичні машини, і як машини глибинної розвідки, підтримки, зв'язку.

Два позашляховики вже служать бойовим бригадам Сил територіальної оборони ЗСУ, решту відправили іншим родам військ.

Pinzgauer – це багатоцільові універсальні машини, виробництва BAE Systems Land Systems. Pinzgauer оснащено додатковою модульною бронею. Машина забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерійських снарядів та вибухів.