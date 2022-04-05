Славнозвісні завдяки своїй прохідності позашляховики Steyr Pinzgauer потраплять до українського війська як санітарні автомобілі та носії медичного обладнання. Тридцять “Пінцгауерів” надійдуть завдяки допомозі мешканців Великої Британії та тамтешніх бізнесменів.

Позашляховик, повна назва якого Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 716/718 є культовою машиною для знавців оффроуду. Концептуально це суто армійський автомобіль, простий, надійний та універсальний. Ще у 1970-ті роки він став синонімом всюдихідності та безвідмовності як для військових, так і для цивільних професіоналів. Між іншим, дана марка завжди вважалася австрійською, але з 2000 року модель Pinzgauer змінила громадянство.

Утилітарний позашляховик Pinzgauer австрійська компанія Steyr проектувала для швейцарської армії. Тут йдеться про друге покоління моделі

Базовий Pinzgauer 716 має чотири колеса (дві осі), з яких усі ведучі, а модель 718 – тривісна, відповідно, з колісною формулою 6х6. Але і всі ведучі колеса, і рамна конструкція, і вагонне компонування – не новина для безкомпромісного “проходимця”, подібні всюдиходи створювали і раніше, і після нього.

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Секрет шарма, яким вкрито “австрійця”, певно, у вдалому комплексі його позашляхових характеристик, адже він не був видатним по решті якостей. Головна родзинка “машини” – у великому кліренсі 335 – 400 мм, якого досягнуто завдяки незвичній конструкції шасі.

Бронеавтомобілі британської армії спеціально для України переобладнають на “Швидкі допомоги”.

У Pinzgauer хребтова рама у вигляді повздовжньої труби, яка дозволила зробити незалежну підвіску всіх коліс з півосями хитного типу. Біля кожного колеса є власний редуктор, який, власне, і підносить кузов так високо над дорогою – точніше, над грунтом, адже дорогами у звичному розумінні ця машина їздить нечасто.

Уже більше двадяти років тривісні “Пінцгаузери” випускаються лише в Англії, тож не дивно, що наші “Швидкі” будуть праворульними.

Тридцять машин “Швидкої допомоги”, які незабаром отримають українські захисники, у своєму роді унікальні, адже вони будуються на основі броньованої версії Pinzgauer 718. Це серійна версія, яка дотепер випускається у Великій Британії на заводі Automotive Technic у м. Гілфорд. Власне, і ці машини донедавна служили у британській армії – аж доки не потрапили на фабрику Venari Group, що спеціалізується на побудові “Швидких допомог”.

Захищені бронею “санітарки” устатковані усім необхідним для надання першої медичної допомоги пораненим та травмованим та їхнього невідкладного транспортування у лікувальний заклад. Броня – у тому числі бронескло та кевларові компоненти від Rheinmetall – відповідає одному з перших класів захисту за стандартом STANAG 4569.

Машина має низький силует, що дуже доречно для “санітарки”, яка служитиме для евакуації поранених

Як і базовий броневик, “Швидкі” для України мають кондиціонер та автономний опалювач Eberspaecher. Крім того, більшість бронеавтомобілів мають автоматичну трансмісію ZF та шини Run-Flat, на яких можна покинути поле бою навіть після отримання пробоїн. Чи є подібні опції на бронемашинах, як перетворюють зараз на “Швидкі”, зараз невідомо. Усі технічні характеристики броньованої версії Pinzgauer 718 ми подаємо нижче.

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До речі, крім “Пінцгаузерів”, ця ж компанія готує для України серію “Швидких” на шасі Mercedes-Benz Unimog. У них більш просторий кузов, що зручніше для медиків, але і силует не такий приземкуватий, як у Steyr’ів, тож певно сфера застосування буде дещо іншою. В будь-якому разі, будемо сподіватися, що усім “Швидким” не буде багато роботи.

Британська компанія Venari Group, яка взялася за перетворення броневиків на “Швидкі” для України, є однією з найавторитетніших серед виробників спецтранспорту

Характеристики бронеавтомобіля Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 718 (з 1990 р.)

Місткість, осіб 2+6 Вантажопідйомність, кг 1500 Загальна маса 6600 кг Маса причепа, на шосе/на бездоріжжі, кг 5000/1800 Двигун 2,5 л турбодизель 120 к.с., 222 Нм Трансмісія 4-ст. АКП ZF, 6х6, понижуючий ряд, блокув. дифференцІалІв Максимальна швидкість 110 км/год Підвіска перед./задн. Незалежна, пружини, незалежні ресори Еколог. стандарт Euro III Кліренс, мм 360 Колія, мм 1520 Колісна база, мм 2400 Глибина броду, що долається, м 1,5 Максимальний підйом, град 45 Максимальний крен, град 35 Запас ходу, км 700

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