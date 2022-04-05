Известные благодаря своей проходимости внедорожники Steyr Pinzgauer попадут в украинскую армию как санитарные автомобили и носители медицинского оборудования. Тридцать "Пинцгауэров" поступят благодаря помощи жителей Великобритании и тамошних бизнесменов.

Внедорожник, полное название которого Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 716/718 является культовой машиной для знатоков оффроуда. Концептуально это чисто армейский автомобиль, простой, надежный и универсальный. Еще в 1970-е годы он стал синонимом вездеходности и безотказности как военных, так и гражданских профессионалов. Между тем, данная марка всегда считалась австрийской, но с 2000 года модель Pinzgauer изменила гражданство (об этом ниже).

Утилитарный внедорожник Pinzgauer австрийская компания Steyr проецировала для швейцарской армии. Здесь речь идет о втором поколении модели

Базовый Pinzgauer 716 имеет четыре колеса (две оси), из которых все ведущие, а модель 718 – трехосная соответственно с колесной формулой 6х6. Но и все ведущие колеса, и рамная конструкция, и вагонная компоновка – не новость для бескомпромиссного "проходимца", подобные вездеходы создавали и раньше, и после него.

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Секрет шарма, которым покрыт "австрийца", вероятно, в удачном комплексе его внедорожных характеристик, ведь он не был выдающимся по остальным качествам. Главная изюминка “машины” – в большом клиренсе 335 – 400 мм, достигнутый благодаря необычной конструкции шасси.

Бронеавтомобили британской армии специально для Украины переоборудовают в "Скорые помощи".

У Pinzgauer хребтовая рама в виде продольной трубы, которая позволила произвести независимую подвеску всех колес с полуосями качающегося типа. У каждого колеса есть собственный редуктор, который, собственно, и подносит кузов так высоко над дорогой – точнее, над грунтом, ведь по дорогам в обычном смысле эта машина ездит нечасто.

Уже более двадцати лет трехосные "Пинцгаузеры" выпускаются только в Англии, так что не удивительно, что наши "Скорые" будут праворульными.

Тридцать машин скорой помощи, которые скоро получат украинские защитники, в своем роде уникальны, ведь они строятся на основе бронированной версии Pinzgauer 718. Это серийная версия, которая до сих пор выпускается в Великобритании на заводе Automotive Technic в г. Гилфорд. Собственно, и эти машины недавно служили в британской армии – пока не попали на фабрику Venari Group, специализирующуюся на постройке "Скорых помощей" и иной спецтехники.

Защищенные броней санитарки оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи раненым и травмированным и их неотложной транспортировки в лечебное учреждение. Броня – в том числе бронестекло и кевларовые компоненты от Rheinmetall – соответствует одному из первых классов защиты по стандарту STANAG 4569.

Машина имеет низкий силуэт, что очень уместно для санитарки, которая будет служить для эвакуации раненых.

Как и базовый броневик, "Быстрые" для Украины имеют кондиционер и автономный отопитель Eberspaecher. Кроме того, большинство бронеавтомобилей имеют автоматическую трансмиссию ZF и шины Run-Flat, на которых можно покинуть поле боя даже после получения пробоин. Есть ли подобные опции на бронемашинах, как превращают сейчас в "Быстрые", сейчас неизвестно. Все характеристики бронированной версии Pinzgauer 718 мы приводим ниже.

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Кстати, кроме Пинцгаузеров, эта же компания готовит для Украины серию Быстрых на шасси Mercedes-Benz Unimog. У них более просторный кузов, что удобнее для медиков, но и силуэт не такой приземистый, как у Steyr'ов, поэтому сфера применения будет несколько иной. Во всяком случае, будем надеяться, что всем этим "Скорым" не будет много работы.

Британская компания Venari Group, взявшаяся за превращение броневиков в "Скорые" для Украины, является одной из самых авторитетных среди производителей спецтранспорта

Характеристики бронеавтомобиля Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 718 (с 1990 р.)

Місткість, осіб 2+6 Вантажопідйомність, кг 1500 Загальна маса 6600 кг Маса причепа, на шосе/на бездоріжжі, кг 5000/1800 Двигун 2,5 л турбодизель Vw 120 к.с., 222 Нм Трансмісія 4-ст. АКП ZF, 6х6, понижуючий ряд, блокув. дифференцІалІв Максимальна швидкість 110 км/год Підвіска перед./задн. Незалежна, пружини, незалежн.ресори Еколог. стандарт Euro III Кліренс, мм 360 Колія, мм 1520 Колісна база, мм 2400 Глибина броду, що долається, м 1,5 Максимальний підйом, град 45 Максимальний крен, град 35 Запас ходу, км 700

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