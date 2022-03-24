С началом войны для сотен тысяч украинских граждан автомобиль стал не просто транспортным средством, а единственной возможностью спасти жизнь. Но из многих регионов можно выехать только через гуманитарные коридоры – организованными колоннами. Как организовать колонну для выезда в безопасное место?

Война внесла в жизнь водителей новые понятия, в том числе такое как движение в колонне. От того, насколько толково будет организована ваша колонна, будет зависеть итог вашей эвакуации. Вообще это дело лучше всего поручить военным, но, скорее всего, в момент вашей эвакуации у них будут другие задачи.

Колонну для вывоза жителей в безопасное место можно формировать при наличии согласованного маршрута – так называемого гумантарного коридора.

Выберите лидера

Выберите себе лидера – водителя машины, который будет ехать первым и поведет всех. Водитель данной машины должен быть не просто опытным драйвером – он должен быстро принимать решения и знать все детали основного и запасных маршрутов.

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Важно также, чтобы экипаж первой машины был готов к дипломатическим переговорам с военными на блокпостах – в том числе, возможно, и с вражескими. Желательно выделить эту машину белым (или другим нейтральным) флагом, большой надписью прямо по кузову – Беженцы, Дети, Семья и т.д. Само собой, должны быть включены фары, возможно, не помешает аварийка, хотя это и не согласуется с требованиями ПДД. Не желательно, однако, чтобы первой машиной шел большой внедорожник – его могут принять за "служебный" транспорт военных, полиции, теробороны и т.д. – и обстрелять.

Автомобили в колонне следует промаркировать надписями, свидетельствующими об их гуманнитарном, не военном назначении.

Перед стартом колонны нужно определить:

маршруты (основной и запасные)

скорость движения;

дистанцию;

условные сигналы, например, о замедлении или ускорении;

способ разворота колонны в случае необходимости: все машины разворачиваются одновременно (каждая на своем месте в колонне) или вся колонна последовательно, цепочкой – через карман для разворота, на перекрестке или на расширении дороги.

В конце концов все вместе условьтесь о поведении в случае обстрела или повреждения машины. Но после начала движения вся демократия должна прекратиться: все машины в колонне должны выполнять команды лидера и следовать за ним.

Замыкающая машина

В военных колоннах сзади обычно идет замыкающая машина, в которой едут специалисты технической службы и медик. Хорошо, если бы вам удалось обустроить ваш "хвост" подобным образом. Импровизированная "техничка" - мощный кроссовер или внедорожник - могли бы взять на буксир поврежденный автомобиль, потерявший ход, чтобы вывезти его из опасной зоны. А пасажир-медик в замыкающем авто сможет либо оказать помощь раненым, либо исходя из их состояния, принять решение об их эвакуации.

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Имейте в виду, что в военных колоннах время задержки замыкающей машины возле поврежденного авто строго ограничивается – и из-за опасности обстрела, и из-за необходимости затем догонять колонну.

Опыт украинских городов свидетельствует, что попытки вырваться из зоны боев без согласования гумкоридора могут завершиться трагически.

Коридор и маршрут движения

Главное условие успешного завершения миссии эвакуационной колонны – ее маршрут. Собираться в путь можно только тогда, когда есть достоверная информация о согласованном гуманитарном коридоре именно для вашего населенного пункта.

Об основных точках коридора и времени его работы на каждый день старайтесь узнавать из официальных источников. Это местные органы власти, сайты информагентств, которые транслируют брифинги представителей Министерства по реинтеграции оккупированных территорий. В поисковиках интернета набирайте слова гуманитарный коридор эвакуация ирина Верещук (министр по вопросам реинтеграции).

Обычно власти называют точку сбора в том или ином населенном пункте, откуда в указанные часы будут отправляться автобусы с эвакуированными и частные машины жителей. В некоторых случаях с подконтрольной территории вместе с пустыми автобусами для эвакуированных отправляется бензовоз – для заправки частных автомобилей. Об этом тоже сообщается накануне.

идеальный вариант для эвакуационной колонны, когда ее организуют и сопровождают профессионалы – полицейские или военные

Требования к колонне для выезда из зоны боев

Скорость движения должна быть такой, чтобы все автомобили и водители могли ее поддерживать. Слишком высокая скорость повышает риск ДТП в колонне, что опасно с точки зрения возможного обстрела, поскольку приведет к остановке нескольких машин. Лидер должен набрать определенную скорость только после того, как все машины выедут на дорогу и выстроятся в движении в колонну на оговоренных дистанциях;

Дистанция между машинами в идеале назначается из расчета 1 метр дистанции на каждый км/ч скорости, с которой движется колонна. То есть при 50 км/ч дистанция должна быть около 50 м, хотя на качественном асфальте ее можно установить меньше. Если дорога очень повреждена, дистанция не должна быть малой. Ведь каждому водителю нужно будет время на реакцию для объезда выбоин, появляющихся из-под впереди едущей машины.

Двигаться нужно по правой полосе , соблюдая ПДД;

Нельзя обгонять друг друга в колонне;

Если какая-то машина остановилась из-за неисправности или повреждения, для помощи возле нее может остановиться только замыкающая машина – если перед началом движения вы не договорились о другом варианте.

Эвакуационные автобусы – реальное спасение для жителей прифронтовых городов, но частными авто вывозится в несколько раз больше граждан

Особые случаи

На маршруте эвакуации могут быть места, которые трудно проехать неопытному водителю – например, брошенные на проезжей части поврежденные машины, сожженная бронетехника, обломки построек, воронки. В такой точке следует поставить "регулировщика" из числа своих пассажиров, чтобы он помогал тем из водителей, которые не очень хорошо чувствуют габариты машины. Но предварительно нужно договориться, что "регулировщика" заберет одна из последних машин колонны.

Если к колонне собирается присоединиться машина с техническими проблемами – поврежденная обстрелом или просто очень старая, при наличии времени желательно попытаться устранить неполадки.

Рекомендация Авто 24

Когда вокруг вашего населенного пункта продолжаются бои, не пытайтесь куда-то отправляться – хоть колонной, хоть одной машиной – по собственному усмотрению, вне официально утвержденного маршрута гуманитарного коридора. Даже если по вашей машине никто не будет стрелять умышленно, для беды достаточно будет снаряда, предназначенного кому-то другому, и разорвавшегося где-то в 50 метрах от дороги. А суть гуманитарного коридора в том, что военные с обеих сторон вообще прекращают огонь в определенном секторе, чтобы ни один боеприпас не упал в районе следования автобусов и машин с мирными жителями.

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