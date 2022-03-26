Во время эвакуации из прифронтовых населенных пунктов водителям приходится ехать в колонну вместе с другими машинами. Знают ли все, как вести себя в таком режиме движения, особенно в случае чрезвычайных ситуаций?

Соблюдение правил движения в колонне – одно из условий удачной транспортной операции. Недаром их как отдельную тему изучают во всех военных автошколах. Это своего рода наука, ведь каждый автомобиль в таком случае подчиняется единому порядку, превращаясь, образно говоря, чуть ли не в один из вагонов поезда.

Колонна для выезда с опасной территории должна быть организованной, с лидером, запирающим авто и соблюдением дисциплины внутри.

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Но гражданским водителям во время движения в колонне самое важное – точнее, жизненно важное! – будет ситуация, когда все вместе автомобили попадают под обстрел. Как вести себя в таком случае? Эксперты военного дела поделились несколькими полезными советами.

Как действовать в случае застрела колонны на дороге

Не останавливайтесь;

Держитесь своего места в колонне, не обгоняйте других и не отставайте;

Помните, что ДТП в таком случае не менее страшно, чем попадание пули или осколка: авария может остановить всю колонну, а неподвижные машины – удобная цель;

Попытайтесь выяснить характер огня, под который вы попали. Если это прицельный обстрел из стрелкового оружия, есть смысл двигаться зигзагом по всей ширине дороги. Если же вы попали в зону артиллерийского обстрела, то петлять нет смысла: ни от взрывной волны, ни от осколков такой маневр не уберегает;

Держите постоянную скорость;

Не съезжайте с дороги: обочина может быть заминирована. Только если ранен водитель или повреждена машина так, что она не может двигаться дальше, можно съехать в сторону и дать дорогу другим.

Если в колонне повреждена какая-то машина, военные профессионалы не советуют при обстреле останавливаться возле нее. Рекомендуется как можно скорее покинуть зону обстрела, а к раненым после обстрела должен подъехать замыкающий автомобиль. То же касается поврежденной огнем техники.

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Не все машины в колонне будут совершенно исправными, и это тоже нужно учесть.

Несколько советов по организации движения в колонне

Важно, чтобы колонна была организована. В ней должен быть автомобиль-лидер и запирающая машина. это должны быть надежные машины с наиболее осознанными и опытными водителями. Оба должны хорошо знать основной маршрут движения и как минимум один-два запасных. В идеале последний автомобиль мог бы играть роль эвакуатора для поврежденных машин и раненых пассажиров.

Перед стартом нужно условиться о скорости движения, дистанции между машинами и относительно запасных маршрутов.

Рекомендация “Авто 24”

Возможно, мужчине, не служившему в армии, будет трудно это осознать, но вступив в колонну, вместе с существенными преимуществами водитель получает определенные обязательства. Он теряет свободу в выборе скорости и маршрута, и это нужно заранее принять – во время движения, несмотря ни на что, нельзя покидать свое место в колонне.

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