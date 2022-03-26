Під час евакуації з прифронтових населених пунктів водіям доводиться їхати у колонi разом з іншими машинами. Чи всі знають, як поводитись у такому режимі руху, особливо у випадку надзвичайних ситуацій?

Дотримання правил руху у колоні – одна з умов вдалої транспортної операції. Недаремно їх як окрему велику тему вивчають в усіх військових автошколах. Це свого роду наука, адже кожен автомобіль у такому випадку підпорядковується єдиному порядку, перетворюючись, образно кажучи, мало не на вагон потяга.

Колона для виїзду з небезпечної території має бути організованою, з лідером, замикаючим авто і дотриманням дисципліни всередині.

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Але цивільним водіям під час руху у колонi найважливішою – точніше, життєво важливою! – буде ситуація, коли усі разом автомобілі потрапляють під обстріл. Як поводитися у такому разі? Експерти військової справи поділилися кількома корисними порадами.

Як дiяти у випадку обстрiлу колони на дорозi

Не зупиняйтесь;

Тримайтеся свого місця у колонi, не обганяйте інших і не відставайте;

Пам’ятайте, що ДТП в такому випадку не менш страшне, ніж влучання кулi або осколка: аварія може зупинити всю колону, а нерухомі машини – зручна ціль

Спробуйте з’ясувати характер вогню, під який ви потрапили. Якщо це прицільний обстріл зi стрілецької зброї, то є сенс рухатися зигзагом по усiй ширинi дороги. Якщо ж ви потрапили у зону артилерiйського обстрiлу, то петляти немає сенсу: анi вiд вибухової хвилi, анi вiд осколкiв такий маневр не уберігає;

Тримайте постійну швидкість;

Не з’їжджайте з дороги: узбіччя може бути заміноване. Тільки якщо поранено водія або пошкоджено машину так, що вона не може рухатись далі, можна з’їхати вбік та дати дорогу іншим;

Якщо у колоні пошкоджено якусь машину, військові професіонали не радять під час обстрілу зупинятися біля неї. Рекомендується якомога швидше покинути зону обстрілу, а до поранених після обстрілу має під’їхати замикаючий автомобіль. Те саме стосується пошкодженої вогнем техніки.

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Не всі машини в колоні будуть ідеально справними, і це теж треба враховувати.

Кілька порад щодо організації руху в колоні

Важливо, щоб колона була організованою. В ній має бути автомобіль-лідер і замикаюча машина. це повинні бути надійні машини з найбільш свідомими та досвідченими водіями. Обидва повинні добре знати основний маршрут руху та як мінімум один-два запасних. В ідеалі останній автомобіль міг би грати роль евакуатора для пошкоджених машин і поранених пасажирів.

Перед стартом треба умовитися щодо швидкості руху, дистанції між машинами та відносно запасних маршрутів.

Рекомендація “Авто 24”

Можливо, чоловікові, який не служив в армії, буде важко це усвідомити, але вступивши у колону, разом з суттєвими перевагами водій отримує певні зобов’язання. Він втрачає свободу у виборі швидкості й маршруту, і це треба заздалегідь прийняти – під час руху попри все не можна покидати своє місце у колоні.

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