З початком війни для сотень тисяч українських громадян автомобіль став не просто транспортним засобом – а єдиною можливістю врятувати життя. Але з багатьох регіонів можна виїхати лише через гуманітарні коридори – організованими колонами. Як організувати колону для виїзду в безпечне місце?

Війна внесла до буття водіїв нові поняття, у тому числі таке як рух у колоні. Від того, наскільки продумано буде організована ваша колона, залежатиме успіх вашої евакуації. Взагалі цю справу краще було б доручити військовим, але швидше за все, в момент вашої евакуації у них будуть інші завдання.

Колону для вивезення мешканців до безпечного місця можна формувати за наявності узгодженого маршруту – так званого гумантарного коридору.

Оберіть лідера

Оберіть собі лідера – водія машини, який їхатиме першим і поведе за собою усіх. Водій даної машини має бути не просто досвідченим драйвером – він мусить швидко приймати рішення та знати усі деталі основного і запасних маршрутів.

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Важливо, щоб екіпаж першої машини був готовим до дипломатичних перемовин з військовими на блокпостах – у тому числи, можливо, з ворожими. Бажано виокремити цю машину білим (або іншим нейтральним) прапором, великим написом просто по кузову – “Біженці”, “Діти”, “Сім’я” тощо. Само собою, мають бути увімкнені фари, можливо, не завадить “аварійка”, хоча це і не узгоджується з вимогами ПДР. Не бажано, однак, щоб першою машиною йшов великий позашляховик – його можуть сприйняти за “службовий” транспорт військових, тероборони тощо, і обстріляти.

Автомобілі у колоні варто промаркувати написами, як свідчать про їхнє гуманітарне, не військове призначення

Перед стартом колони треба обговорити:

маршрути (основний і запасні)

швидкість руху;

дистанцію;

умовні сигнали, наприклад, про уповільнення або прискорення;

спосіб розвороту колони у випадку потреби: всі машини розвертаються одночасно (кожна на своєму місці у колоні) або уся колона послідовно – через “кишеню” для розвороту, на перехресті чи на розширенні дороги.

Насамкінець усі разом умовтеся про поведінку у випадку обстрілу або пошкодження (поламки) машини. Але після початку руху уся демократія має припинитися: усі машини в колоні повинні виконувати команди лідера і слідувати за ним.

Замикаюча машина

У військових колонах позаду зазвичай йде замикаюча машина, в якій їдуть спеціалісти технічної служби та медик. Добре, якби й вам вдалося облаштувати ваш “хвіст” подібним чином. Імпровізована “технічка” – потужний кросовер або позашляховик – могли б взяти на буксир пошкоджений автомобіль, який втратив хід, аби вивезти його з небезпечної зони. А людина-медик у замикаючому авто зможе або надати допомогу пораненим або виходячи з їхнього стану прийняти рішення про їх евакуацію.

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Майте на увазі, що у військових колонах час затримки замикаючої машини біля пошкодженого авто суворо обмежується – і через небезпеку, і через необхідність потім наздоганяти колону.

Досвід кількох українських міст свідчить, що спроби вирватися з зони боїв без узгодження гумкоридору можуть завершитися трагічно

Коридори та маршрут руху

Головна умова успішного завершення місії евакуаційної колони – її маршрут. Збиратися в дорогу можна лише тоді, коли є достеменна інформація про узгоджений гуманітарний коридор конкретно вашого населеного пункту.

Про основні точки коридору і час його роботи на кожен день намагайтеся дізнаватися з офіційних джерел. Це місцеві органи влади, сайти інформагентств, які транслюють брифінги представників Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій. У пошукових системах інтернету набирайте слова “гуманітарний коридор”, “евакуація” “Ірина Верещук” (міністр з питань реінтеграції).

Зазвичай влада називає точку збору у тому чи іншому населеному пункті, звідки в певний час відправлятимуться автобуси з евакуйованими та приватними машинами мешканців. В деяких випадках з підконтрольної території разом з порожніми автобусами для евакуйованих відправляється бензовоз – для заправки приватних автомобілів. Про це теж повідомляється напередодні.

Ідеальний варіант для евакуаційної колони – коли її організовують та супроводжують професіонали – поліцейські або військові

Основні вимоги до колони для виїзду із зони боїв

Швидкість руху повинна бути такою, щоб усі автомобілі та усі водії могли її підтримувати. Надто висока швидкість підвищує ризик ДТП у колоні, а це небезпечно з точки зору можливого обстрілу, оскільки призведе до зупинки кількох машин. Машина-лідер має набрати визначену швидкість лише після того, як усі машини виїдуть на дорогу і вишикуються у русі в колону на обумовлених дистанціях;

Дистанція між машинами в ідеалі призначається з розрахунку 1 метр дистанції на кожен км/год швидкості, з якою рухається колона. Тобто при 50 км/год дистанція має бути близько 50 м, хоча на якісному асфальті її можна встановити меншою. Якщо дорога дуже пошкоджена, дистанція не має бути малою. Адже кожному водієві потрібен буде час на реакцію для об’їзду вибоїн, що з’являються з-під машини, яка їде попереду.

Рухатись треба правою смугою, дотримуючись ПДР;

Не можна обганяти один одного в колоні;

Якщо якась машина зупинилася через несправність або пошкодження, для допомоги біля неї може зупинитися лише машина замикання – якщо перед початком руху ви не домовилися про інший варіант.

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Особливі випадки

На маршруті евакуації можуть бути місця, які важко проїхати недосвідченому водієві – наприклад, покинуті на проїжджій частині пошкоджені машини, спалена бронетехніка, уламки будівель, воронки. У такій точці варто поставити “регулювальника” з-поміж своїх пасажирів, щоб він допомагав тим з водіїв, які не дуже добре відчувають габарити машини. Але попередньо треба домовитися, що “регулювальника” забере одна з останніх машин колони.

Якщо до колони збирається приєднатися машина з технічними проблемами – пошкоджена обстрілом або просто дуже стара, за наявності часу бажано спробувати усунути неполадки.

Рекомендація Авто 24

Коли навколо вашого населеного пункту тривають бої, не намагайтеся кудись вирушати (хоч колоною, хоч однією машиною) на власний розсуд, поза офіційно затвердженим маршрутом гуманітарного коридору. Навіть якщо по вашій машині ніхто не буде стріляти навмисне, для біди достатньо буде снаряда, призначеного комусь іншому, що розірветься десь у 50 метрах від дороги. А суть гуманітарного коридору саме у тому, що військові з обох сторін взагалі припиняють вогонь у визначеному секторі, щоб жоден боєприпас не впав в районі слідування автобусів та машин з мирними мешканцями.

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