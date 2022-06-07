Мужчина не называет своего имени, известен лишь его позывной – "Гора".

До войны успешный предприниматель, а ныне военнослужащий ВСУ с позывным “Гора”, который регулярно помогает армии.

"Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал мою фамилию или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все потребности. После победы обязательно раскрою себя”.

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На этот раз он совместно с партнерами, передал на нужды армии бронированные машины Pinzgauer 2009-го года. Это многоцелевые военные джипы, которые могут работать и как тягачи, и как медицинские машины, и как машины глубинной разведки, поддержки, связи.

Два внедорожника уже служат боевым бригадам Сил территориальной обороны ВСУ, остальные отправили другим родам войск.

Pinzgauer – это многоцелевые универсальные машины, производства BAE Systems Land Systems. Pinzgauer оснащен дополнительной модульной броней. Машина обеспечивает защиту от огня из стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и взрывов.