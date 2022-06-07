Украинские подразделения ВСУ начали применять реактивные системы залпового огня на шасси пикапа.

Импортированные из Европы пикапы, которые волонтеры привозят для ВСУ, получили интересное назначение. На них начали устанавливать системы залпового огня. Фотографии с установкой обнародованы в социальной сети пользователем “Special Kherson Cat”, который утверждает, что они сделаны его другом из Украины.

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Система залпового огня использует ракеты С-8. Ракета выпускается с несколькими видами боевых частей. Носителями ракет С-8 в разное время были разные самолеты – штурмовики, бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и вертолеты разных типов. Авиационные неуправляемые ракеты имеют калибр 80 мм и предназначены для уничтожения техники и живой силы противника с воздуха.

На пикапе смонтированы по два блока, способные запустить 40 неуправляемых авиационных ракет.

Масса пустого блока составляет 150 кг, снаряженного – 450 кг. Реактивная система на пикапе получила дополнительную стабилизацию.



Импровизированная украинская реактивная система залпового огня имеет систему управления внутри самого пикапа.

К сожалению, наземные установки с ракетами С-8 имеют низкую точность и большое рассеяние огня, однако ее можно использовать для ударов по позициям противника. Сообщалось, что прицельная дальность стрельбы составляла около 2 км. На максимальной дистанции рассеяние составляло около 6 метров от точки прицеливания.