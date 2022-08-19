Сьогодні треба ще добре пошукати людину, котра купує машину без допомоги інтернету. Але те, що всі вміють це робити – зовсім не факт.

Інтернет-технології дають безліч можливостей для людини, яка шукає собі транспортний засіб. Однак треба вміти правильно ними скористатись, щоб вибрати саме те авто, яке йому потрібно.

Звичайно, для цього потрібно розуміти, що конкретно йому треба. Однак далі багато залежить від особливостей сайту, на якому покупець шукає своє майбутнє авто. Тобто як і за якими критеріями організовано пошук авто серед тих тисяч пропозицій, виставлених на даній платформі.

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З чого починати вибір

Під час пошуку автомобіля варто визначитись щодо:

Типу кузову. Міський малюк А-класу, багатоцільовий хетчбек, практичний фургончик чи універсал, кросовер, поважний седан, суворий позашляховик, пікап тощо. Наприклад, на сайті OLX Авто є фільтр на 13 типів кузова.

Марка (бренд автовиробника). За маркою стоїть не лише престиж, але й важливі споживацькі особливості. Наприклад, моделі Skoda славляться практичністю, у автівок Renault імідж невибагливих та недорогих в обслуговуванні машин, Toyota – синонім надійності, а, скажімо, Citroen обирають шанувальники нестандартного стилю.

Модель. Відібрати бажану модель можна на будь-якому інтернет-майданчику. Радимо відразу з фільтром моделі обрати “фільтрацію” за об’ємом двигуна і типом пального (бензин, дизель, ГБО). Адже в багатьох випадках певний двигун принципово змінює споживчі якості автомобіля. Не забувайте, що одна й та сама модель часто має декілька поколінь, тож тут же бажано задати пошуковику сайту або покоління, або діапазон років випуску.

Технічний стан. Відсіяти геть “убиті” екземпляри теж нескладно. Наприклад, в того ж OLX Авто ця графа так і називається: “Технічний стан”. Звичайно, покупець може приховати реальний стан машини, тому дивіться на непрямі ознаки – кількість та якість фото, опис, деталі оголошення. В будь-якому випадку остаточно оцінювати стан машини можна лише під час фізичного огляду.

Вартість. Відфільтровуючи на сайті автопродажу авто за ціною, встановіть верхню планку приблизно на 10-15% вищу за суму, яку ви виділяєте на покупку. Це буде ваш “допуск” на торг. А нижню межу не занижуйте, навпаки, найдешевші пропозиції варто не брати до уваги, адже традиційно це бувають не варті уваги варіанти. Зазначимо, що на платформі OLX просто в оголошенні можна побачити пропозицію від фінансової установи придбати цю вживану машину у лізинг або у кредит.

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Альтернативний підхід

Якщо ви точно знаєте, що вам потрібно, можна вибирати авто за іншими критеріями. Добре придивившись до позицій у фільтрах відбору, такі покупці теж можуть зекономити свій час та гроші.

Країна походження. “Хочу машину, яка каталась німецьким автобаном”, “Візьму лише “американця!”, “Що-небудь свіженьке з Польщі!”. На деяких сайтах можна відфільтрувати машину за країною ввезення до України, а на тій же платформі OLX Авто є окремий розділ “Автомобілі з Польщі”.

Під пригон. Через провідні сайти оголошень можна фактично замовити машину з-за кордону – тобто обрати реальний автомобіль, який ще не ввезений в Україну.

Під відновлення. Певна категорія покупців (зазвичай це професіонали автосервісу або автолюбителі із “золотими руками”) цілеспрямовано шукає машину з технічними проблемами. Спеціальної рубрики для них немає, але через фільтр ”Технічний стан” можна знайти підкатегорію типу “Потребує кузовного ремонту”, “Потребує ремонту двигуна” тощо. Це позбавить вас необхідності уважно перечитувати текст десятків і сотень оголошень.

Тут ми згадали лише основні опції в інтерфейсі сайтів з продажу автомобілів. Насправді ж можливості провідних платформ набагато більші. І це насправді допомагає покупцеві знайти те, що йому найкраще підійде, та ще й у найкоротший час.

Найпростіший шлях вибору авто на OLX Авто – набрати в пошуковому полі бажану марку і модель (або й рік випуску). Алгоритми пошуку на сайті продажів мають штучний інтелект, тому навіть якщо саме такої машини ніхто не продає, сайт запропонує схожі варіанти.

OLX Україна – частина великого мультинаціонального холдингу Naspers|Prosus. Це найбільші у своїх країнах сайти приватних та бізнес-оголошень. Українському сайту вже 15 років. В OLX Авто приватні продавці та бізнес-користувачі зможуть розмістити до п’яти безкоштовних публікацій.

Рекомендація Авто 24

Не поспішайте. Навіть коли вам здається, що все вже зрозуміло, уважно вчитайтеся в дані, які подаються продавцем в оголошенні. По-перше, в них зустрічається додаткова корисна інформація, на основі якої можна зробити висновки щодо стану автомобіля. І по-друге, деякі невідповідності в даних (якщо такі трапляться) допоможуть вам скласти портрет продавця – точніше, дадуть зрозуміти, наскільки він чесно розповідає про машину. Це допоможе вам правильно побудувати подальші торги з цією людиною та операцію з купівлі-продажу.