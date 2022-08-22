Рынок существенно сузился, но понемногу восстанавливает позиции.

Малая коммерческая техника, или же сокращенно LCV – наиболее доступная и популярная категория грузовиков массой до 3,5 тонны общей массы. По-простому – это “пирожки”, “бусы” и другого рода малые грузовики, которыми пользуется малый и средний бизнес.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили ТОП моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых авто.

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Динамика рынка LCV

С начала года по июнь включительно украинцы приобрели 20,9 тысячи легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонны. Это – на 34,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, рынок LCV в Украине уменьшился на треть.

Большинство малых коммерческих авто в первой половине 2022 года приобрели на внутреннем рынке: 11,9 тысячи (56,8%). Из-за границы привезли еще 7,3 тысячи подержанных LCV, при этом доля выросла с 25,4% до 34,9%, если сравнивать с прошлым годом.

Новыми приобрели 1,1 тысячи легких грузовиков, что составляет 5,4% от общего количества сделок купли-продажи. Спад продаж в этом сегменте рынка самый большой: −57,8%, если сравнивать с первым полугодием-2021.

Продукция украинских предприятий, которые малыми партиями осуществляют переоборудование новых импортных LCV под специальные нужды, составила 2,8%. С начала года впервые зарегистрировали лишь 596 единиц малой коммерческой техники, которые получили маркировку “Made in Ukraine”.



Динамика продаж LCV в Украине в течение июня 2021 – июня 2022 годов

После общего спада после начала полномасштабной войны, рынок LCV постепенно, месяц за месяцем, восстанавливается. Так, в мае украинцы приобрели 4 тысячи единиц малой коммерческой техники, что было вдвое большим показателем, чем в апреле. А в июне рынок достиг максимума военного 2022 года и даже превзошел показатели июня-2021: 4,8 тысячи проданных LCV по сравнению с 4,7 тысячи соответственно.

Заметно, что достичь рекордных показателей удалось благодаря увеличению количества и доли импорта подержанных авто в структуре продаж. Так, в июне из общего количества проданных легких грузовых авто 44,5% были привезены подержанными из-за границы, что также является рекордным показателем. Способствовала такой активности, кроме большой потребности в таком виде транспорта, так называемая нулевая растаможка.

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Самые популярные LCV на внутреннем рынке

В первом полугодии среди предложения на украинском внутреннем рынке украинцы чаще всего выбирали подержанные Mercedes-Benz (18,7% от общего количества), Renault (17,1%) и Volkswagen (15,5%).

Четвертое место пока занимает российский бренд ГАЗ, однако его доля упала с 12% в первом полугодии-2021 до 8,4% в 2022. Замыкает первую пятерку Ford с долей 8,3%.

Если рассматривать список десяти самых популярных моделей малой коммерческой техники с пробегом на внутреннем рынке, то бестселлером, как и в прошлом году, стал Mercedes-Benz Sprinter (1,5 тыс. шт.).

С четвертого на второе место рейтинга поднялся Renault Master (879 шт.), а третье место занял Ford Transit (834 шт.). Приятным изменением стало уменьшение количества проданных российских “Газелей”: в два с половиной раза меньше количественно (834 шт.), и четвертое место у вместо второго еще год назад. Пятую строчку занял популярный Volkswagen Transporter (688 шт.).

Самые популярные модели подержанных LCV на внутреннем рынке, январь – июнь 2022

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Самые популярные подержанные LCV, привезенные из-за границы

Из-за границы в первой половине 2022 года чаще всего привозили LCV марки Renault (34,2%), Mercedes-Benz (20,6%) и Volkswagen (13,7%). В первую пятерку также попали Opel (8,4%), Ford (6,6%) и Fiat (4,1%).

Список самых популярных подержанных LCV из-за границы в первой половине 2022 года мало чем отличается от аналогичного периода 2021 года. Лидером остается Renault Master (1,6 тыс. шт.), на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (1,2 тыс. шт.), а третью строчку занял Volkswagen Crafter (515 шт.). Также в первой пятерке популярных импортных LCV с пробегом оказались Renault Kangoo (469 шт.) и Renault Traffic (463 шт.).

Самые популярные модели подержанных LCV, привезенных из-за границы, январь – июнь 2022

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Самые популярные новые LCV

Хотя количество новых LCV, зарегистрированных в течение января – июня 2022 года, значительно меньше продаж подержанных авто, в этом сегменте рынка также можно сформировать рейтинг по популярности.

Лидером продаж остался, как и в прошлом году, Renault с долей 34,1% от общего количества сделок купли-продажи. На втором месте оказался Fiat (18,7%), а на третьем – Peugeot (8,1%). Замыкают ТОП-5 брендов новых LCV Citroen (6,2%) и Ford (5,4%).

Что касается моделей, то больше всего украинцы покупали компактный минивэн Renault Express (191 шт.), Renault Master (95 шт.) и Fiat Doblo (90 шт.). За ними разместились Peugeot Partner (54 шт.) и Mercedes-Benz Sprinter (36 шт.).



Самые популярные модели новых LCV, январь – июнь 2022