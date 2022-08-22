Ринок суттєво звузився, але потроху відновлює позиції.

Мала комерційна техніка, або ж скорочено LCV — найбільш доступна та популярна категорія вантажівок масою до 3,5 тонн загальної маси. По-простому — це «пиріжки», «буси» та іншого роду малі вантажівки, якими користується малий та середній бізнес.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні та визначили ТОП моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

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Динаміка ринку LCV

З початку року до червня включно українці придбали 20,9 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Це — на 34,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, ринок LCV в Україні зменшився на третину.

Більшість малих комерційних авто в першій половині 2022 року придбали на внутрішньому ринку: 11,9 тисячі (56,8%). З-за кордону привезли ще 7,3 тисячі вживаних LCV, при цьому частка зросла з 25,4% до 34,9%, якщо порівнювати з минулим роком.

Новими придбали 1,1 тисячі легких вантажівок, що складає 5,4% від загальної кількості угод купівлі-продажу. Спад продажів в цьому сегменті ринку найбільший: −57,8%, якщо порівнювати з першим півріччям-2021.

Продукція українських підприємств, які малими партіями здійснюють переобладнання нових імпортних LCV під спеціальні потреби, склала 2,8%. З початку року вперше зареєстрували лише 596 одиниць малої комерційної техніки, що отримали маркування "Made in Ukraine".



Динаміка продажів LCV в Україні протягом червня 2021 — червня 2022 років

Після загального спаду після початку повномасштабної війни, ринок LCV поступово, місяць за місяцем, відновлюється. Так, у травні українці придбали 4 тисячі одиниць малої комерційної техніки, що було вдвічі більшим показником, ніж у квітні. А в червні ринок досягнув максимуму воєнного 2022 року та навіть перевершив показники червня-2021: 4,8 тисячі проданих LCV у порівнянні з 4,7 тисячі відповідно.

Помітно, що досягнути рекордних показників вдалося завдяки збільшенню кількості та частки імпорту вживаних авто в структурі продажів. Так, у червні із загальної кількості проданих легких вантажних авто 44,5% були привезені вживаними з-за кордону, що також є рекордним показником. Сприяло такій активності, окрім великої потреби у такому виді транспорту, так зване нульове розмитнення.

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Найпопулярніші LCV на внутрішньому ринку

У першому півріччі серед пропозиції на українському внутрішньому ринку українці найчастіше обирали вживані Mercedes-Benz (18,7% від загальної кількості), Renault (17,1%) та Volkswagen (15,5%).

Четверте місце поки-що займає російський бренд ГАЗ, проте його частка скотилася із 12% у першому піврчіччі-2021 до 8,4% у 2022. Замикає першу п’ятірку Ford із часткою 8,3%.

Якщо розглядати перелік десяти найпопулярніших моделей малої комерційної техніки із пробігом на внутрішньому ринку, то бестселером, як і минулого року, став Mercedes-Benz Sprinter (1,5 тис. шт.).

З четвертого на друге місце рейтингу піднявся Renault Master (879 шт.), а третє місце зайняв Ford Transit (834 шт.). Приємною зміною стало зменшення кількості проданих російських «Газелей»: у два з половиною рази менше кількісно (834 шт.), та четверте місце у замість другого ще рік тому. П’яту сходинку зайняв популярний Volkswagen Transporter (688 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LCV на внутрішньому ринку, січень-червень 2022

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Найпопулярніші вживані LCV, привезені з-за кордону

З-за кордону в першій половині 2022 року найчастіше привозили LCV марки Renault (34,2%), Mercedes-Benz (20,6%) та Volkswagen (13,7%). В першу п’ятірку також потрапили Opel (8,4%), Ford (6,6%) та Fiat (4,1%).

Перелік найпопулярніших вживаних LCV з-за кордону у першій половині 2022 року мало чим відрізняється від списку аналогічного періоду 2021 року. Лідером залишається Renault Master (1,6 тис. шт.), на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (1,2 тис. шт.), а третю сходинку зайняв Volkswagen Crafter (515 шт.). Також у першій п’ятірці популярних імпортних LCV з пробігом опинилися Renault Kangoo (469 шт.) та Renault Traffic (463 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних LC, привезених з-за кордону, січень-червень 2022

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Найпопулярніші нові LCV

Хоч кількість нових LCV, зареєстрованих протягом січня-червня 2022 року, значно менша за продажі вживаних авто, в цьому сегменту ринку також можна сформувати рейтинг за популярністю.

Лідером продажів залишився, як і минулого року, Renault із часткою 34,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу. На другому місці опинився Fiat (18,7%), а не третьому — Peugeot (8,1%). Замикають ТОП-5 брендів нових LCV Citroen (6,2%) і Ford (5,4%).

Щодо моделей, то найбільше українці купували компактний мінівен Renault Express (191 шт.), Renault Master (95 шт.) і Fiat Doblo (90 шт.). За ними розмістилися Peugeot Partner (54 шт.) і Mercedes-Benz Sprinter (36 шт.).



Найпопулярніші моделі нових LCV, січень-червень 2022