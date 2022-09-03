З першого вересня до 30 листопада 2022 р. вантажний транспорт на кордоні з Польщею буде пропускатись виключно через обрані пункти пропуску.
Пілотний проєкт передбачає, що рух вантажного транспорту загальною масою до 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску: «Устилуг-Зосин», «Грушів-Будомеж», «Смільниця-Кросценко», «Угринів-Долгобичув».
А рух транспорту загальною масою понад 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску: «Рава-Руська-Хребенне», «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика», «Ягодин-Дорогуск».
До речі скільки вживаних авто розмитнили українці у вересні
Виняток становитимуть транспортні засоби з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю.
При цьому пасажирські автоперевезення у зазначених пунктах пропуску залишаються без змін.
Тож наразі на ділянці українсько-польського кордону 8 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення функціонують наступним чином:
п/п «Ягодин-Дорогуск»:
- вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн, в тому числі і з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;
- пасажирські автобуси.
Тимчасово припинено пропуск легкових авто в обох напрямках.
п/п «Устилуг-Зосін»:
- вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси.
п/п «Рава-Руська-Хребенне»:
- вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн;
- вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси.
п/п «Краківець-Корчова»:
- вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн;
- вантажівки вагою до 7,5 тонн з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси.
п/п «Шегині-Медика»:
- вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн;
- вантажівки вагою до 7,5 тонн з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси;
- пішоходи.
п/п «Грушів-Будомеж»:
- вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не підлягають фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси.
п/п «Смільниця-Кросьценко»:
- вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не потребують фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси.
п/п «Угринів-Долгобичув»
- вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не потребують фітосанітарного та ветеринарного контролю;
- легкові автомобілі;
- пасажирські автобуси.
Рух вантажного автотранспорту загальною масою понад 7,5 тонн з можливістю фітосанітарного та ветеринарного контролів здійснюється, крім "Ягодина", через пункти пропуску: “Рава-Руська – Хребенне”; “Краківець – Корчова”; “Шегині - Медика”.
Черги на виїзд та в'їзд перед ними Держмитслужба моніторить щодня та публікує дані на спеціально розробленій карті, аби перевізники могли обирати найменш завантажені шляхи.