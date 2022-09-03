З першого вересня до 30 листопада 2022 р. вантажний транспорт на кордоні з Польщею буде пропускатись виключно через обрані пункти пропуску.

Пілотний проєкт передбачає, що рух вантажного транспорту загальною масою до 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску: «Устилуг-Зосин», «Грушів-Будомеж», «Смільниця-Кросценко», «Угринів-Долгобичув».



А рух транспорту загальною масою понад 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску: «Рава-Руська-Хребенне», «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика», «Ягодин-Дорогуск».

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Виняток становитимуть транспортні засоби з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю.

При цьому пасажирські автоперевезення у зазначених пунктах пропуску залишаються без змін.



Тож наразі на ділянці українсько-польського кордону 8 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення функціонують наступним чином:

п/п «Ягодин-Дорогуск»:

вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн , в тому числі і з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;

, в тому числі і з товарами, пасажирські автобуси.

Тимчасово припинено пропуск легкових авто в обох напрямках.

п/п «Устилуг-Зосін»:

вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;

з товарами, які та ветеринарному контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси.

п/п «Рава-Руська-Хребенне»:

вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн ;

; вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;

з товарами, які та ветеринарному контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси.

п/п «Краківець-Корчова»:

вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн;

вантажівки вагою до 7,5 тонн з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;

з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси.

п/п «Шегині-Медика»:

вантажні автомобілі загальною масою понад 7,5 тонн ;

; вантажівки вагою до 7,5 тонн з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю;

з товарами, та ветеринарному контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси;

пішоходи.

п/п «Грушів-Будомеж»:

вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не підлягають фітосанітарного та ветеринарного контролю;

з товарами, які та ветеринарного контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси.

п/п «Смільниця-Кросьценко»:

вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не потребують фітосанітарного та ветеринарного контролю;

з товарами, які та ветеринарного контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси.

п/п «Угринів-Долгобичув»

вантажні автомобілі загальною масою до 7,5 тонн з товарами, які не потребують фітосанітарного та ветеринарного контролю;

з товарами, які та ветеринарного контролю; легкові автомобілі;

пасажирські автобуси.

Рух вантажного автотранспорту загальною масою понад 7,5 тонн з можливістю фітосанітарного та ветеринарного контролів здійснюється, крім "Ягодина", через пункти пропуску: “Рава-Руська – Хребенне”; “Краківець – Корчова”; “Шегині - Медика”.

Черги на виїзд та в'їзд перед ними Держмитслужба моніторить щодня та публікує дані на спеціально розробленій карті, аби перевізники могли обирати найменш завантажені шляхи.