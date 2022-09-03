С 1 сентября до 30 ноября 2022 года грузовой транспорт на границе с Польшей будут пропускать исключительно через выбранные пункты пропуска.

Пилотный проект предусматривает, что движение грузового транспорта общей массой до 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: Устилуг – Зосин, Грушев – Будомеж, Смильница – Кросценко, Угринов – Долгобычев.

А движение транспорта общей массой более 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: Рава-Русская – Хребенное, Краковец – Корчевая, Шегини – Медика, Ягодин – Дорогуск.

Кстати, сколько подержанных авто растаможили украинцы в сентябре

Исключение составят транспортные средства с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю.

При этом пассажирские автоперевозки в указанных пунктах пропуска остаются по-прежнему.

Поэтому на участке украинско-польской границы 8 международных пунктов пропуска для автомобильного сообщения функционируют следующим образом:

п/п «Ягодин – Дорогуск»:

грузовые автомобили общей массой более 7,5 тонны , в том числе и с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;

, в том числе и с товарами, пассажирские автобусы.

Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях.

п/п «Устилуг – Зосин»:

грузовыке автомобили общей массой до 7,5 тонн с товарами, не подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;

с товарами, и ветеринарному контролю; легковые автомобили;

пассажирские автобусы.

п/п «Рава-Русская – Хребенное»:

грузовые автомобили общей массой свыше 7,5 тонны ;

; грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонны с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;

с товарами, и ветеринарному контролю; легковые автомобили;

пассажирские автобусы.

п/п «Краковец – Корчевая»:

грузовые автомобили общей массой более 7,5 тонны;

грузовики весом до 7,5 тонны с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;

с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю; легковые автомобили;

пассажирские автобусы.

п/п «Шегини – Медика»:

грузовые автомобили общей массой более 7,5 тонны;

грузовики весом до 7,5 тонны с товарами , подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;

с товарами и ветеринарному контролю; легковые автомобили;

пассажирские автобусы;

пешеходы.

п/п «Грушев – Будомеж»:

грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонны с товарами, не подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;

с товарами, и ветеринарному контролю; легковые автомобили;

пассажирские автобусы.

п/п «Смильница – Кросценко»:

грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонны с товарами, не требующими фитосанитарного и ветеринарного контроля;

с товарами, и ветеринарного контроля; легковые автомобили;

пассажирские автобусы.

п/п «Угринов – Долгобичув»

грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонн с товарами, не требующими фитосанитарного и ветеринарного контроля;

с товарами, и ветеринарного контроля; легковые автомобили;

пассажирские автобусы.

Движение грузового автотранспорта общей массой более 7,5 тонны с возможностью фитосанитарного и ветеринарного контроля осуществляется, кроме "Ягодина", через пункты пропуска: “Рава-Русская – Хребенное”; "Краковец – Корчёва"; "Шегини – Медика".

Очереди на выезд и въезд перед ними Гостаможслужба мониторит каждый день и публикует данные на специально разработанной карте, чтобы перевозчики могли выбирать наименее загруженные маршруты.