С 1 сентября до 30 ноября 2022 года грузовой транспорт на границе с Польшей будут пропускать исключительно через выбранные пункты пропуска.
Пилотный проект предусматривает, что движение грузового транспорта общей массой до 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: Устилуг – Зосин, Грушев – Будомеж, Смильница – Кросценко, Угринов – Долгобычев.
А движение транспорта общей массой более 7,5 тонн будет осуществляться через пункты пропуска: Рава-Русская – Хребенное, Краковец – Корчевая, Шегини – Медика, Ягодин – Дорогуск.
Кстати, сколько подержанных авто растаможили украинцы в сентябре
Исключение составят транспортные средства с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю.
При этом пассажирские автоперевозки в указанных пунктах пропуска остаются по-прежнему.
Поэтому на участке украинско-польской границы 8 международных пунктов пропуска для автомобильного сообщения функционируют следующим образом:
п/п «Ягодин – Дорогуск»:
- грузовые автомобили общей массой более 7,5 тонны, в том числе и с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;
- пассажирские автобусы.
Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях.
п/п «Устилуг – Зосин»:
- грузовыке автомобили общей массой до 7,5 тонн с товарами, не подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы.
п/п «Рава-Русская – Хребенное»:
- грузовые автомобили общей массой свыше 7,5 тонны;
- грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонны с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы.
п/п «Краковец – Корчевая»:
- грузовые автомобили общей массой более 7,5 тонны;
- грузовики весом до 7,5 тонны с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы.
п/п «Шегини – Медика»:
- грузовые автомобили общей массой более 7,5 тонны;
- грузовики весом до 7,5 тонны с товарами, подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы;
- пешеходы.
п/п «Грушев – Будомеж»:
- грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонны с товарами, не подлежащими фитосанитарному и ветеринарному контролю;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы.
п/п «Смильница – Кросценко»:
- грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонны с товарами, не требующими фитосанитарного и ветеринарного контроля;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы.
п/п «Угринов – Долгобичув»
- грузовые автомобили общей массой до 7,5 тонн с товарами, не требующими фитосанитарного и ветеринарного контроля;
- легковые автомобили;
- пассажирские автобусы.
Движение грузового автотранспорта общей массой более 7,5 тонны с возможностью фитосанитарного и ветеринарного контроля осуществляется, кроме "Ягодина", через пункты пропуска: “Рава-Русская – Хребенное”; "Краковец – Корчёва"; "Шегини – Медика".
Очереди на выезд и въезд перед ними Гостаможслужба мониторит каждый день и публикует данные на специально разработанной карте, чтобы перевозчики могли выбирать наименее загруженные маршруты.