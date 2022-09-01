После отмены "нулевого растаможивания" импорт автомобилей существенно "просел".

В августе прошли таможенное оформление около 18,8 тысяч новых и подержанных легковушек. Подержанными из них были около 15 тысяч. Для сравнения, в июле 2022 года, в первый месяц после отмены нулевого растаможивания, общее количество импортированных легковушек составило 13,6 тысяч, свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

Подержанными из них были около половины. То есть, общий прирост импорта между июнем и июлем-2022 составил 38%. Однако если показатели сравнивать с другими месяцами, картина не выглядит столь оптимистичной.

Также интересно рынок новых авто в августе 2022 года.

Так, по сравнению с показателями июня этого года, когда еще действовало нулевое растаможивание (более 100 тысяч ввезенных подержанных авто в месяц), это почти в 7 раз меньше. Если сравнивать с августом прошлого 2021 года, который оказался рекордным для украинского авторынка, это в 4 раза меньше. Однако рынок живет и это дает надежду, говорят эксперты Института исследований авторынка.

Что касается ценовой структуры легковых автомобилей с пробегом, которые оформили в августе, то большинство авто (45%) стоило менее $6 тысяч. Таких машин импортировали около 8,5 тысяч штук. Машин стоимостью $6-10 тыс. оформили 3 990 шт., в ценовом диапазоне $10-30 тысяч оказались 4 527 шт., а автомобилей с ценником свыше $30+ тыс. насчитали всего 1 717 шт. В общем, покупательная способность украинцев остается стабильно низкой и в большинстве они нуждаются в машинах доступной ценовой категории.

Также полезно калькулятор растаможки авто в Украине.