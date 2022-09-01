В августе украинский автопарк пополнили 2,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти втрое меньше, чем в прошлом.

По отношению к предыдущему месяцу рынок новых легковушек сократился на 20 процентов, сообщает Укравтопром.

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Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota, зарегистрированные 750 единиц. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 40%. В то же время по сравнению с июлем текущего года спрос на авто этой японской марки вырос на 26%.

Второй результат у Renault, регистрации автомобилей которой, по отношению к августу 2021г., обвалились более чем в шесть раз – до 206 шт. От своего июльского результата Renault отстала на 21%.

Впервые в лидерскую тройку украинского рынка новых автомобилей попал немецкий бренд BMW – 197 автомобилей. При этом, по сравнению с августом прошлого года, регистрации новых BMW уменьшились на 9%. Впрочем, свой июльский результат марка улучшила на 6%.

Титул бестселлера на этот раз достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот кроссовер в августе выбрали 339 покупателей.

Всего с января по август 2022 украинцы приобрели и поставили на учет 24,4 тыс. Новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.