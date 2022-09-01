У серпні український автопарк поповнили 2,9 тис. нових легкових авто. Це майже утричі менше, ніж торік.

Відносно попереднього місяця ринок нових легковиків скоротився на 20 відсотків, повідомляє Укравтопром.

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Найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 750 одиниць. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Тойот в Україні зменшилась на 40%. Водночас у порівнянні з липнем поточного року, попит на авто цієї японської марки зріс на 26%.

Другий результат у Renault, реєстрації автомобілів якої, відносно серпня 2021р., обвалилися більш ніж ушестеро – до 206 шт. Від свого липневого результату Renault відстала на 21%.

Вперше у лідерську трійку українського ринку нових авто потрапив німецький бренд BMW – 197 авто. При цьому, у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових BMW зменшились на 9%. Втім свій липневий результат марка покращила на 6%.

Титул бестселера цього разу дістався автомобілю Toyota RAV4. Цей кросовер у серпні вибрали 339 покупців.

Всього з січня по серпень 2022 року українці придбали і поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.