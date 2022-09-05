Если раньше много легковых автомобилей ввозили из США и Кореи, то сейчас оттуда везут очень мало.

В течение первого полугодия 2022 года импорт автомобилей из-за рубежа пережил многие события: начало полномасштабной войны, временную остановку работы морских портов, введение и отмену нулевого растаможивания. Все эти события влияли на выбор стран, из которых украинцы привозили машины.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику импорта транспортных средств в Украину и определили, из каких стран украинцы больше всего привозили легковушки с пробегом и как изменилась динамика с начала года.

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Всего с января по июнь Украине привезли из-за границы 284,8 тысячи легковушек с пробегом. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, в течение которого украинцы оформили больше подержанных авто. Учитывая все события, которые произошли в Украине с начала года, это уникальный показатель. Основной причиной такой активизации ввоза машин из-за границы было так называемое нулевое растаможивание, то есть полное освобождение от всех таможенных платежей.

Однако большие изменения произошли не только в количестве, но и в перечне стран, из которых украинцы больше всего привозили легковушки с пробегом. Если за первую половину 2021 года доля автомобилей из стран Европы составляла 56,6%, а “американцев” — 36,1%, то сейчас ситуация существенно изменилась: авто из Европы заняли абсолютное большинство.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей по регионам экспорта, январь-июнь 2022 года

Среди всех ввезенных с января по июнь 2022 года подержанных легковых автомобилей, 84,6% экспортировали из стран ЕС (241,6 тыс. шт.). Еще более 2% привезли из европейских стран, не входящих в Европейский Союз — Швейцарию, Норвегию и Великобританию. Таким образом, количество “европейцев” достигло максимума за новейшую историю украинского авторынка, которая началась в конце 2018 года.

В то же время доля “американцев” сократилась с 36,1% в первом полугодии-2021 до 10,2% (29,1 тыс. шт.) по итогам первой половины 2022 года. То есть доля автомобилей из стран Америки сократилась в три раза. При этом большинство из них (17,5 тыс. шт.) привезли в течение января и февраля.

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Где покупают подержанные автомобили в Европе

Главными поставщиками легковушек с пробегом в Европейском союзе для украинцев в течение первого полугодия 2022 стали Польша (36,9% от общего количества авто с ЕС, 89,2 тыс. шт.), Германия (27,2%, 65,8 тыс. шт.) и Литва (13,5%, 32,6 тыс. шт.). При этом Польша и Литва часто выполняют функцию транспортных хабов, когда автомобили, приобретенные в других странах, перепродают украинцам, или просто для оформления пакета экспортной документации. Поэтому реальная доля подержанных легковых автомобилей, непосредственно приобретенных в Польше и Литве, может быть несколько меньше.

10 самых популярных стран Евросоюза, из которых украинцы привозили подержанные легковушки на протяжении января-июня 2022 года

"Американцев" везут не только из США

Хотя большинство “американцев” — это легковушки со страховых аукционов, однако везут машины не только из США. В первом полугодии-2022 привезли 1,2 тысячи машин из Канады. Это — в 28 раз меньше, чем оформили авто из США, однако, например, вдвое больше, чем импортировали подержанные легковушки из Испании и Португалии вместе взятых.

При этом автомобили из Америки, оформленные в течение марта-июня (таких 10,5 тыс. шт.) – это у большинства “доплывающие” автомобили, приобретенные в США еще до начала полномасштабной войны. Из-за временной блокировки украинских морских портов возникли проблемы с их доставкой. Сравнивая статистику связей границы “американских” авто, можно заметить, что в течение января-февраля основную массу таких машин ввозили в Украину через порты Одессы (85,8% от общего количества). В мае-июне большинство американцев уже ввезли через контрольно-пропускные пункты с Польшей (74,7%) и Румынии (9,6%).

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Такое перенаправление автомобилей в европейские порты стоило владельцам дополнительных нервов, времени и денег. Поскольку сегодня покупка автомобиля из Америки стала менее выгодной – подорожала и занимает больше времени – ожидать быстрого восстановления их доли до прежнего уровня не стоит, прогнозируют эксперты Института исследований авторынка.

Откуда еще привозят подержанные авто украинцы

В популярные страны, не входящие в Европейский Союз, откуда украинцы в течение первой половины 2022 года привозили подержанные легковушки, вошла Швейцария. Оттуда экспортировали 4,4 тысячи автомобилей с пробегом.

Еще 3,4 тысячи машин привезли из Южной Кореи. Любимыми для покупки этой страны были автомобили с исключительно газовой системой питания LPI. К началу войны таких машин привозили ежемесячно в среднем 1,2-1,3 тысяч. Из-за усложнения доставки этот сегмент существенно уменьшился. В мае и июне украинцы оформили суммарно всего около 500 автомобилей.

Похожая история с машинами из Грузии. Ранее из этой страны привозили автомобили, отремонтированные на местном рынке, автомобили из Америки и Южной Кореи. Грузию выбирали из-за более быстрой и простой доставки, чем при покупке направления, а также из-за возможности физически осмотреть авто. Поскольку доставлять автомобили оттуда по суше через Турцию часто экономически невыгодно, не стоит ожидать активизации импорта машин из Грузии до возобновления работы украинских морских портов.

Также внимание стоит обратить на Норвегию (1,1 тыс. шт.) – из этой страны украинцы везут много подержанных электромобилей.

5 самых популярных стран, не входящих в Евросоюз, из которых украинцы привозили подержанные легковушки на протяжении января-июня 2022 года