Обнародована статистика продаж новых автомобилей с начала 2022 года по типам двигателя.

На украинском рынке новых легковых автомобилей в 2022 году модели с традиционными силовыми агрегатами все еще превалируют, но их доли сокращаются, сообщает Укравтопром.

За восемь месяцев 2022 года было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей.

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Большинство из этих транспортных средств (57%) оборудованы бензиновыми двигателями. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. часть бензиновых авто в структуре рынка снизилась на 5 процентных пунктов.

Также уменьшились доли дизельных авто (-1вп), сейчас в продажах они занимают 24% и машин с ГБО, охвативших лишь 1% рынка (-1вп).

В то же время увеличился процент гибридных авто с 10% до 14%, а электромобилей – с 1% до 4%.