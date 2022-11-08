100-сильный двигатель будет доступен на модельной гамме коммерческих фургонов в Украине.

На автомобилях Peugeot Rifter и Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo теперь будут устанавливать новые улучшенные дизельные двигатели 1,5 BlueHDi.

Их мощность достигает 100 лошадиных сил, а крутящий момент – 250 Нм. Благодаря этому мотору фургоны разгоняются 0-100 км/ч за 13-13.9 секунды в зависимости от версии.

Также интересно как часто нужно производить замену двигателя в автомобиле.

Новый двигатель работает с механической 6-суточной коробкой передач, расход топлива уменьшен 16% от предыдущих показателей, и теперь они составляют около 4,2 л на 100 км в смешанном цикле (в зависимости от версии авто).

Дизельный двигатель 1,5 BlueHDi соответствует стандарту Евро 6.3, что уменьшило выбросы СО 2 до 111 г/км в смешанном цикле.

Межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше), а стоимость технического обслуживания фиксирована в рамках одного региона.

Партнер "Авто24"

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