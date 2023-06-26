Сьогодні бренд Opel представив нове втілення своєї емблеми, яка з’явиться на серійних автомобілях вже у 2024 році.

Логотип й надалі буде центральним елементом дизайну Opel Compass – однієї з головних дизайнерських особливостей сучасних автомобілів з Рюссельхайму.

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Блискавка – а саме так перекладається слово «Blitz» з німецької мови – тісно асоціюється з електрикою та є ідеальною емблемою, яка символізує наближення Opel до епохи електричної мобільності.

Фролан Хетль (Florian Huettl), виконавчий директор Opel, заявив: «Сьогодні наша «Блискавка» актуальна, як ніколи раніше. Це не лише символ нашого прагнення до демократизації інновацій та мобільності, але й демонстрація нашого прагнення стати повністю електричним брендом у Європі до 2028 року. Цього року у нашій лінійці буде вже 15 електрифікованих моделей, тому ми можемо все голосніше й з гордістю казати, що Opel – це електрифікований та заряджений бренд».

Марк Адамс (Mark Adams), віце-президент Opel з дизайну, відзначив: «Загострена та впевнена «блискавка» перетинає опорне кільце, надаючи нашій емблемі прогресивний та сучасний вигляд. Логотип розташовано в центрі композиції «Opel Compass», що наразі є нашим ключовим принципом графічного дизайну для нових моделей».

Найближчими роками Opel буде поступово впроваджувати новий логотип «Opel Blitz» у свій портфель продуктів. Перший серійний автомобіль Opel з новим дизайн-оформленням вийде вже 2024 року.

Фролан Хетль (Florian Huettl), виконавчий директор Opel, додатково наголосив: «Новий логотип бренду можна буде побачити вже цього року. Адже його презентація відбудеться на виставці IAA Mobility».