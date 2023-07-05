Четкое направление развития даст концепт Opel Experimental, который будет представлен осенью в Мюнхене.

Бренд Opel представит новый концепт-кар под названием Opel Experimental на выставке IAA Mobility в Мюнхене 5-10 сентября 2023 года.

Фролан Хетль (Florian Huettl), директор Бренда Opel, заявил: “Как указывает название, концепт-кар Opel Experimental даст четкое экспериментальное видение развития – причем всего Opel, а не только линейки автомобилей. Это показывает, куда мы будем двигаться, куда будет направлен наш Бренд на ближайшие годы, как инновации и технологии окажут влияние на все серийные автомобили следующего поколения. Новый концепт – символ того, чего мы хотим достичь с Opel в будущем”.

Также интересно Opel показал экстремальное электрическое баги

Концепт-кар Opel Experimental демонстрирует следующий этап эволюции уже одобренной и положительно принятой философии "чистого" и смелого дизайна, впервые использованного в концепте GT X Experimental. Новый концепт-кар воплощает дальнейшее усовершенствование Бренда и его развитие в рамках концерна Stellantis, демонстрируя воплощение последних мировых трендов жизни: Detox (детоксикация и очищение от лишнего), Modern (современность и соответствие времени), German (германский стиль и качество), Greenovation (зеленые инновации ради будущего).

Кроме того, новое творение Центра дизайна в Рюссельсхайме станет первой новинкой Opel, на которой появится новый логотип Бренда «Opel Молния» (Opel Blitz). Он будет расположен на самом заметном месте – в центре дизайнерского элемента "Компас". Последний является ключевым принципом графического стиля Opel и основой дизайна передних, задних, внутренних элементов.

Наконец, концепт-кар Opel Experimental продолжит давнюю и успешную традицию концептуальных автомобилей, сделанных в Рюссельсхайме. Эта традиция началась еще в 1965 году, когда Opel стал первым европейским брендом, который представил дизайнерское исследование в форме легендарного концептуального купе Experimental GT.