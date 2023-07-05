Чіткий напрямок розвитку дасть концепт Opel Experimental, який буде представлено восени в Мюнхені.

Бренд Opel представить новий концепт-кар під назвою Opel Experimental на виставці IAA Mobility у Мюнхені 5-10 вересня 2023 року.

Фролан Хетль (Florian Huettl), директор Бренду Opel, заявив: “Як вказує назва, концепт-кар Opel Experimental дасть чітке експериментальне бачення розвитку – причому всього Opel, а не лише лінійки автомобілів. Це показує, куди ми будемо рухатись, куди буде спрямований наш Бренд на найближчі роки, як інновації та технології вплинуть на всі серійні автомобілі наступного покоління. Новий концепт – це символ того, чого ми хочемо досягти з Opel у майбутньому”.

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Концепт-кар Opel Experimental демонструє наступний етап еволюції вже схваленої та позитивно прийнятої філософії “чистого” та сміливого дизайну, що вперше було використано в концепті GT X Experimental. Новий концепт-кар втілює подальше вдосконалення Бренду та його розвиток в межах концерну Stellantis, демонструючи втілення останніх світових трендів життя: Detox (детоксикація і очищення від зайвого), Modern (сучасність та відповідність часу), German (німецький стиль та якість), Greenovation (зелені інновації заради майбутнього).

Крім того, нове творіння Центру дизайну в Рюссельсхаймі стане першою новинкою Opel, на якій з’явиться новий логотип Бренду «Opel Блискавка» (Opel Blitz). Він буде розташований на найбільш помітному місці – в центрі дизайнерського елементу “Компас”. Останній наразі є ключовим принципом графічного стилю Opel та основою дизайну передніх, задніх, внутрішніх елементів.

Нарешті, концепт-кар Opel Experimental продовжить давню й успішну традицію концептуальних автомобілів “зроблених у Рюссельсхаймі”. Це традиція, що почалась ще у 1965 році, коли Opel став першим європейським брендом, який представив дизайнерське дослідження у формі легендарного концептуального купе Experimental GT.