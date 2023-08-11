Головні риси майбутнього стилю - аеродинаміка кузова, просторий та освітлений салон, проєкційний дисплей наступного покоління.

Концепт Opel Experimental дає чітке уявлення про те, куди буде рухатись Бренд Opel найближчими роками. Власну світову прем’єру цей надсучасний електричний кросовер відсвяткує на цьогорічній виставці IAA Mobility у Мюнхені (5-10 вересня 2023 року).



Марк Адамс (Mark Adams), віце-президент з дизайну: «Новий концепт-кар Opel Experimental демонструє найбільш емоційну інтерпретацію нашої сміливої та «чистої» філософії дизайну. Це й справді формує бачення майбутнього для Бренду.

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Багато елементів дизайну концепту та технічних рішень, що лежать в його основі, знайдуть своє місце в майбутніх серійних автомобілях Бренду Opel. Зовнішній дизайн забезпечує оптимізацію аеродинамічних характеристик у поєднанні з приголомшливим силуетом, тоді як інтер’єр забезпечує захоплюючі та емоційні враження кожної миті».

До речі Opel нещодавно показав новий логотип

Однією з особливостей витонченого силуету концепту Opel Experimental, яка одразу привертає увагу, є повна відсутність хрому. Натомість додавання зовнішнього освітлення та яскрава контрастна графіка підкреслюють індивідуальність концепт-кару та його пропорції.

Новий концептуальний електричний кросовер побудовано на сучасній та передовій платформі Stellantis BEV, завдяки чому він отримає великий тяговий акумулятор та електричний повний привод. Ефектний звужений профіль кузова концепту Opel Experimental має сміливий та «чистий» дизайн, а рівні поверхні та прямі лінії додатково підкреслюють його зовнішність.

Традиційні бокові дзеркала звільнили місце для повністю інтегрованих 180-градусних камер на задніх стійках даху, водночас гострі й «напружені» колісні арки демонструють нам впевненість концепту Opel Experimental та його міцну поставу на дорозі.

Новий логотип Opel Blitz привертає увагу власним внутрішнім підсвічуванням та займає місце у центрі фірмової композиції Opel Compass – одного з ключових елементів сучасної дизайнерської філософії Opel. Його додатково підкреслює видовжена лінія з підсвічуванням, що заходить на крило. Таким чином, навколо переднього «компаса» створюється наступне покоління фірмової зовнішності, що вже отримала власну назву 4D Opel Vizor.

Аналогічні рішення повторюються й на задній частині концепту: характерні стоп-сигнали формують «світловий компас» завдяки напівпрозорим елементам. Проте тепер у центрі композиції розміщено напис-назву OPEL – замість традиційного логотипу-блискавки. Додатковими елементами дизайну є передові технології: різноманітні датчики, радари, системи камер.

Силует концепту Opel Experimental створений навколо ефективної технічної основи. Концепт-кар пропонує цікаві рішення для оптимізації аеродинаміки. Наприклад, повітряні заслінки попереду та позаду підвищують аеродинамічну ефективність кузова. Як і задній дифузор –він може висуватись або складатись, у залежності від ситуації на дорозі та необхідності.

Спеціальні шини були розроблені у співпраці з Goodyear та виготовлені з переробленої гуми. Вони встановлені на 3-спицеві колісні диски Ronal з функцією активної аеродинаміки – для ще більшого підвищення аеро-ефективності.

До речі шини домінуватимуть на ринку запчастин

Зовнішні розміри відносять концепт-кар Opel Experimental до компактного C-сегменту, насправді його салон може похвалитися простором на рівні моделей D-сегменту. Це стало можливим завдяки звільненню внутрішнього простору (детоксикація простору). Наприклад, кермо автоматично складається, коли воно не потрібне – це рішення стало можливим завдяки системі «керування через дроти». Така система додатково зменшує вагу шляхом усунення габаритних, важких механічних компонентів рульового механізму.

Серед іншого, також варто відзначити легкі адаптивні сидіння, що поєднують тонку та міцну конструкцію з сітчастою 3D-тканиною. Сидіння забезпечують надзвичайний комфорт розміщення тіла, до чого звикли люди в автомобілях Opel, та одночасно сприяють звільненню простору в салоні концепт-кару.

Підхід до детоксикації простору продовжує концепція салону Pure Experience. Відповідно до власних потреб, водій може персоналізувати інформацію на тонкій панелі Tech Bridge – новій інтерпретації вже знайомого салону Opel Pure Panel, який використовується в сучасних моделях. Концепт-кар Opel Experimental пропонує замість звичайних екранів використовувати технології доповненої реальності та проекції, що підтримується штучним інтелектом й природними голосовими командами – це зручно для надання інформації та керування різноманітними функціями.

Напівпрозора панель Pure Pad наче «літає у просторі» та зручно розташована попереду підлокітника. Таку панель можна налаштувати відповідно до особистих уподобань водія, що забезпечить миттєвий доступ до елементів керування, які найчастіше використовуються.

Концепт-кар Opel Experimental втілює ключові сучасні принципи Бренду Opel – Detox, Modern German, Greenovation (детоксикація і очищення від зайвого, сучасні німецькі технології, зелені інновації) – водночас, він прямує далі та виражає емоційний підхід до розвитку стійкої мобільності.

Наприклад, електрохромні тканини занурюють водія та пасажирів у атмосферне салонне світло. Крім того, такі тканини можуть покращити функціональні властивості транспортного засобу. Наприклад: коли система помічає небезпеку у «сліпій зоні», то у відповідній дверній вставці (справа/зліва) з’являється яскраве кольорове попередження. Разом з інформацією на проекційному дисплеї, це гарантує додаткову безпеку для водія та пасажирів, а також для інших учасників дорожнього руху.

Також цікаво вигнутий дисплей покажи 3Д картинку в автомобілі

Таким чином, концепт Opel Experimental наслідує давню традицію концептуальних автомобілів «зроблено у Рюссельсхаймі». Ця традиція почалась ще 1965 року, коли Opel став першим європейським брендом, що представив власне конструкторсько-дизайнерське дослідження у формі концептуального купе Opel Experimental GT.