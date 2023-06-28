Світовий ринок автомобільних запчастин з 2023 по 2030 роки в середньорічному темпі щоразу додаватиме 4,66%: власники автомобілів приділяють все більше уваги якіснішому обслуговуванню своїх машин.

Такого висновку дійшли експерти ResearchAndMarkets. За їх прогнозом, на світовому ринку запчастин домінуватиме Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а не Північна чи Південна Америка, Європа чи Близький Схід. Минулого року ця географічна зона лідирувала на ринку запчастин із часткою 28,5%. Надалі вона тільки зростатиме.

Загалом же по всіх регіонах, як повідомляє інша дослідницька компанія Growth from Knowledge (GfK), що також проводила дослідження, минулорічний світовий ринок післяпродажного обслуговування автомобілів виріс на 3%. Частково це пояснюється старінням автопарку.

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Дослідження показали, що середній вік автомобілів у Європі цьогоріч перевищив 12 років. У 2014 році цей показник становив лише 7,4 роки. У Північній Америці ситуація краща, але й там власники автомобілів оновлювати свою техніку не поспішають: середній вік машин збільшився з 11,4 року в 2014-му до 12,2 року в 2022-му.

Шини старіти не встигають – вони швидко зношуються й потрапляють на звалище, у кращому разі йдуть на переробку. Фото: tuningblog.eu

У рейтингу попиту експерти ResearchAndMarkets передбачили домінування шин. Цей сегмент з минулого року з приблизною часткою 48,3% суттєво випереджає попит на акумулятори, гальмівні колодки, фільтри, освітлювальні та електронні компоненти, колеса, запчастини моторної групи тощо.

Цей висновок також підтвердили аналітики Growth from Knowledge. Вони повідомили, що "шини, на частку яких припадає майже три чверті вартості продажу післяпродажного обслуговування, зросли у 2022 році на 2%".

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Авторитетне видання Finance.Yahoo, посилаючись на висновки експертів Technavio, знову-таки прогнозує Азіатсько-Тихоокеанському регіону лідерство: 39% світового ринку шин протягом найближчих чотирьох років займе саме цей регіон. Європа і Америка не встигатимуть за зростаючим попитом на цей компонент.

Допоки це не на часі, але невдовзі дефіцит сировини для виробництва шин дасть про себе знати, у порівнянні з чим нинішня нестача чипів буде легеньким чихом. Фото: industrialrubberparts.com

Якщо минулого року світовий ринок шин оцінювався в 245,53 млрд доларів США, то вже до 2028 року він, за оцінками експертів згаданих аналітичних центрів, досягне 374,51 млрд доларів, випередивши в попиті акумулятори, фільтри, прилади електроустаткування та іншу номенклатуру: попит на шини для нових та вже діючих автомобілів зростатиме дуже великими темпами і на порядку денному у світової галузі невдовзі постане питання дефіциту сировини для їх виробництва.