Мировой рынок автомобильных запчастей с 2023 по 2030 годы в среднегодовом темпе будет каждый раз прибавлять 4,66%: владельцы автомобилей уделяют все больше внимания более качественному обслуживанию своих машин.

К такому выводу пришли эксперты ResearchAndMarkets. По их прогнозу на мировом рынке запчастей будет доминировать Азиатско-Тихоокеанский регион, а не Северная или Южная Америка, Европа или Ближний Восток. В прошлом году эта географическая зона лидировала на рынке запчастей с долей 28,5%. В дальнейшем она будет только расти.

В целом же по всем регионам, как сообщает другая исследовательская компания Growth from Knowledge (GfK), также проводившая исследования, прошлогодний мировой рынок послепродажного обслуживания автомобилей вырос на 3%. Отчасти это объясняется старением автопарка.

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Исследования показали, что средний возраст автомобилей в Европе превысил 12 лет. В 2014 году этот показатель составил всего 7,4 года. В Северной Америке ситуация лучше, но и там владельцы автомобилей обновлять свою технику не спешат: средний возраст машин увеличился с 11,4 года в 2014 году до 12,2 года в 2022 году.

Шины стареть не успевают – они быстро изнашиваются и попадают на свалку, в лучшем случае уходят на переработку. Фото: tuningblog.eu

В рейтинге спроса эксперты ResearchAndMarkets предусмотрели доминирование шин. Этот сегмент с прошлого года с примерно 48,3% существенно опережает спрос на аккумуляторы, тормозные колодки, фильтры, осветительные и электронные компоненты, колеса, запчасти моторной группы и т.д.

Этот вывод также подтвердили аналитики Growth from Knowledge. Они сообщили, что "шины, на долю которых приходится почти три четверти стоимости продаж послепродажного обслуживания, выросли в 2022 году на 2%".

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Авторитетное издание Finance.Yahoo, ссылаясь на выводы экспертов Technavio, опять-таки прогнозирует Азиатско-Тихоокеанскому региону лидерство: 39% мирового рынка шин в ближайшие четыре года займет именно этот регион. Европа и Америка не будут успевать за растущим спросом на этот компонент.

Пока это не ко времени, но вскоре дефицит сырья для производства шин даст о себе знать, по сравнению с чем нынешний недостаток чипов будет легким чихом. Фото: industrialrubberparts.com

Если в прошлом году мировой рынок шин оценивался в 245,53 млрд. долларов США, то уже к 2028 году он, по оценкам экспертов упомянутых аналитических центров, достигнет 374,51 млрд. долларов, опередив в спросе аккумуляторы, фильтры, приборы электрооборудования и другую номенклатуру: спрос на шины для новых и уже действующих автомобилей будет расти очень большими темпами и в повестке дня в мировой отрасли вскоре будет стоять вопрос о дефиците сырья для их производства.