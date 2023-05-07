Странное дело: шины, которые всегда на виду у водителя, часто не получают должного внимания и работают в нештатных для себя условиях. Что теряет владелец и автомобиль, если колеса не накачаны как следует?

Давление в шинах для каждой модели (и даже для каждой комплектации) определяет изготовитель автомобиля. При том что размерность покрышек и условия эксплуатации машины полностью соответствуют указанным в заводской инструкции. Поэтому мы не можем говорить здесь о конкретных цифрах, но говорим именно о заводских рекомендациях.



Эта шина эксплуатировалась с низким давлением: от перегрева повредился каркас, нарушилась геометрия, протектор износился неравномерно, и еще не старая шина вышла из строя.

К сожалению, далеко не на каждом даже новом автомобиле сегодня есть система предупреждения об отклонении давления в шинах (TPMS и другие), поэтому этот вопрос еще долго будет оставаться актуальным. Тем более – по отношению к более или менее мощным и комфортабельным моделям, которые умело “скрывают” от водителя и увод машины в сторону от прямолинейного движения, и ухудшение динамики.

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Почему это так важно

Закачанный в шину воздух фактически держит машину на себе. Тот, кто хоть раз щупал руками современную легковую шину, поймет, о чем идет речь: боковины ее настолько тонкие и мягкие, что сами по себе не удержат даже одного человека. А если да, то выходит, что от давления воздуха зависит не только поведение машины на дороге. А именно:

способность машины четко слушаться руля, в частности, в экстремальных ситуациях;

стойкость машины на заданном курсе;

расход горючего;

комфортность движения;

ресурс конкретной шины

Напомним, что конструкторы закладывают в машину ее высокие эксплуатационные характеристики, принимая в расчет определенную жесткость колес – то есть заданное давление в шинах. И достаточно его отклонения только в одном колесе, чтобы все усилия автопроизводителя были умножены на ноль.

Профессиональные манометры считаются более точными, что не всегда соответствует реальности. Впрочем, отклонение в пределах 0,05-0,1 атм не будет катастрофическим.

Что будет, если давление низкое

Это самый частый случай – шина или несколько шин теряют понемногу давление, но водитель долго не замечает этого.

Нарушится безопасность движения – машина будет валкой при незначительных поворотах руля и непредсказуемо непослушной при необходимости энергичного маневрана скорости.

Вырастет расход топлива . Ведь мягкое колесо больше сопротивляется качению, разница – порядка 5 %. И это лишь одно колесо и фактор этот далеко не единственный!

Перегрев шины. Полупустая шина будет сильнее сминаться в зоне контакта с дорогой, это повышает ее температуру. Причем длительный перегрев может привести к отслоению каркаса от слоев резины – то есть к разрушению покрышки.

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Риск порвать шину. Полуспущенная шина имеет более низкий профиль в зоне контакта с дорогой, плюс она более мягкая. Поэтому при наезде на грубый край ямы на асфальте или крупный лежащий предмет боковина может быть разрублена.

Повреждение диска. Некоторые автомобили с некоторыми водителями за рулем могут сделать спущенное колесо таким незаметным, что проблема станет понятной, когда шина спустит в ноль и колесо начнет катиться краем обода по асфальту.

Полуспущенную шину легче повредить о края выбоин и острые камни. Поэтому перед поездкой по плохим дорогам опытные водители подкачивают шины на 0,3 атм выше рекомендованного.

Что будет, если давление высокое

Бывает, что из-за неповеренного манометра или из-за особого желания владельца шину перекачивают. Часто это делают умышленно, добавляя лишние 0,3 – 0,5 атм, чтобы снизить расход горючего. При движении по ровной загородной трассе определенный смысл в этом есть, но минусы тоже появляются.

Снизится комфорт движения, в частности, на неровностях;

Ускорится износ шарниров подвески и иногда - амортизаторов. Перекачанные шины передают на них больше ударов и вибраций;

Уменьшится расход горючего (когда речь идет обо всех четырех колесах). Цифра экономии будет хоть и стабильной, но незначительной – порядка 2,5 – 3,0 %.

Шина и диск будут лучше защищены от повреждений на дороге с выбоинами.

Рекомендация "Авто 24"

Чтобы понять, насколько важно правильное состояние шин, просто вспомните, что эти четыре мягкие резиновые детали – все, чем держится за землю ваша тяжелая, мощная и быстрая машина. Поэтому имейте в бардачке надежный манометр и хоть раз в неделю не ленитесь наклониться с ним у каждого колеса. Собственный прибор удобнее, чем поездка на шиномонтаж, которую все время находится повод отложить.

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